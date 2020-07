La relación entre Toñi Moreno y la cantante Rosana vuelve a salir a relucir

Toñi Moreno estuvo este jueves en el plató de 'La casa fuerte', el reality veraniego (y bastante cutre) de Telecinco. La colaboradora aprovechó para despedirse de 'Mujeres y Hombre y Viceversa', programa de Cuatro que ella presentaba y que ahora conducirá Jesús Vázquez.

"Ha sido una etapa preciosa. He trabajado maravillosamente bien con un equipo genial con el que he aprendido mucho. Mi mente era pequeñita y me enseñaron a ser más tolerante. Entré siendo bastante antigua", dijo Toñi, al hablar de su paso por el programa de citas.

Al referirse a sí misma como "antigua", Jorge Javier Vázquez, presentador del reality, se quedó a cuadros, pues tenía otra imagen de su compañera. Y fue entonces cuando Toñi reveló que había tenido sexo con muy pocas personas en su vida.

"Los puedo contar con los dedos de una mano. Soy superantigua, no soy como tú que sales por ahí... (...) Soy muy tolerante con los demás pero conmigo no", dijo

"¿Por tu vida no han pasado más de cinco personas? ¿De verdad? ¿Pero entonces cómo te dejaron trabajar en Mediaset?", añadió Jorge, de broma, dando a entender que en la empresa de Vasile todos son muy alegres. "Engañé a Paolo Vasile, le dije que era muy moderna", zanjó la andaluza, entre risas.

Su relación con Rosana, la única que se le conoce

Todo esto ha vuelto a sacar a relucir la relación de Toñi con la cantante Rosana. Ambas rompieron el pasado mes de octubre, unos meses antes de que naciera la primera hija de Toñi, llamada Lola.

Ambas estuvieron salieron un año y medio. Al parecer, el motivo de la ruptura fue la poca implicación de Rosana en la maternidad de la presentadora andaluza.

Pese a que Moreno siempre reconoció que estaba viviendo el proceso de ser madre en solitario y sin ninguna ayuda, parece que esperaba que Rosana diera un paso adelante que no se produjo.

