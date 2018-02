Toñi Moreno desvela un oscuro secreto de su pasado.

La presentadora de ‘Viva la vida’ entrevistó a Enrique San Francisco después de su sorprendente entrevista en ‘Mi casa es la tuya’, donde hizo unas duras confesiones sobre su vida y habló de sus adicciones.

Toñi Moreno abordó estos temas y fue más allá, preguntándole si él había estado alguna vez en la cárcel. “Yo he estado en los calabozos de Plaza de Castilla, he sido socio honorífico. No es que haya matado a nadie ni nada de eso. Lo que ocurre es que yo pasaba de las citaciones del juez, y si haces eso inmediatamente te ponen en busca y captura. Llegué a pasar por el calabozo unas 6 veces. Me trataban muy bien, la verdad… ya me conocían”.

Sin embargo, la sorpresa vino cuando Toñi Moreno reveló un capítulo desconocido de su vida al admitir que ella también estuvo entre rejas. “Lo mío fue en Bolivia. Yo estaba trabajando y en un momento tuve que esconder una batería de una cámara, así que me la escondí ahí… ahí abajo… en mis partes. Pero me la pillaron”.

Después continuó explicando: “Me hicieron así durante el registro y me la pillaron porque dijeron ‘esta muchacha lo tiene muy duro’”, señaló para la sorpresa de los allí presentes y espectadores.