Así fue la reacción de Toñi Moreno cuando Laura Pausini la sacó del armario en directo

Laura Pausini acudió al programa de ‘Viva la vida’, de Telecinco, para promocionar el inminente estreno de ‘Factor X’, en el que ella es uno de los miembros del jurado. Sin embargo, la naturalidad de Laura Pausini le jugó una mala pasada a la presentadora después de que ésta alabara a la cantante con estas palabras: “Me encantaría cantar, me encantaría ser madre y no lo soy. Tú tienes todo lo que yo quiero, al marido te lo puedes quedar”.

La italiana, que no sabía qué decir ante tanto piropo, soltó para sorpresa de todos y de la propia Toñi: “Ah, está bien… Pues, ¿te gustan las mujeres?”. Dejando sin palabras a la presentadora que se quedó con la boca abierta, literalmente, y no sabía dónde meterse.

Laura proseguía con el tema: “Adoro incluso me gusta mucho que eres así”, despertando el aplauso y las risas del público, mientras la presentadora no sabía qué decir y seguía en shock. Después, consiguió esbozar una sonrisa.

Cuando ya volvió en sí, pronunció estas palabras: “¡Un momento, que voy a salir de este entuerto!”, consiguiendo hacer reír al público, y continuó diciendo: “No me gustan las mujeres, me gustas tú”. Unas palabras que dejaron a Laura sorprendida y atónita, y declaró: “Es que a mí me gusta lo que escuchaste del hombre detrás”, refiriéndose a unas declaraciones previas.

Cuando parecía que Toñi tenía la situación controlada, no era así, pronunció estas palabras: “Bueno, yo eso se lo conté a mi padre… Estoy colorada” y se levantó de su silla. Laura le decía: “Ven aquí, mi amor, guapona”.

Toñi: “El titular ya lo estoy viendo: ‘Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno’”

“Sigue tú el programa”, le dijo la andaluza, mientras caminaba hacia fuera de plató. Entonces, Laura se levantó y la siguió diciendo: “Espera, ¿dónde vas?”. Mientras Toñi le decía que siguiera ella con el programa.

Laura salió corriendo detrás de Toñi y cuando le alcanzó, la presentadora inclinó la cabeza y el tronco en 90 grados, muerta de la vergüenza, y Pausini le pedía perdón: “Disculpa, te embaracé al decir esto, ¿no?”. Moreno le respondía: “No, que va… Es que el titular ya lo estoy viendo: Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno, pero no me importa”, señaló con risa nerviosa.

Laura, que no sabía dónde meterse, declaró: “Me equivoqué, imagino”. La presentadora le decía: “No, escúchame, eres Trending Topic ahora mismo” y se dieron dos besos.

Cuando uno hace entrevistas personales a invitados, corre el riesgo de que le pregunten también al entrevistador o presentador. Sin embargo la actitud de Toñi, al parecer, ha cambiado mucho y se lo ha tomado de otra manera a cuando GRITOS dio la noticia, en PRIMICIA, de que ella y la también presentadora María Casado, tenían una relación desde hace unos años, que acabó antes de agosto de 2017.