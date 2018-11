La emotiva despedida de Toñi Moreno: “Tuve un mal momento personal y venía de fracasar”

La presentadora catalana, andaluza de adopción, se despidió el pasado domingo del programa que lleva presentando desde hace un año y medio, ‘Viva la vida’, y lo hizo con unas emotivas palabras: “Me notáis en la voz que estoy un poco temblona. No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos este proyecto, ‘Viva la vida’, yo tenía un mal momento personal porque acababa de perder a mi padre, pero tenía un peor momento profesional. Yo había perdido la confianza en mí misma hasta que me llamaron estos señores de Mediaset y me dijeron: ‘vamos a apostar por ti '”.

Toñi Moreno dio las gracias a la cadena por haber confiado en ella en un momento muy delicado en lo personal y profesional: “Apostar por alguien que está triunfando es muy fácil pero apostar por alguien que en ese momento no tiene ningún proyecto en televisión y venía de fracasar, es muy difícil. Entonces yo siempre he dicho que estaba muy agradecido pero sobre todo es que me daban un proyecto que se llamaba ‘Viva la vida’, ¡no hay un nombre más bonito para un programa!”.

“Me habéis dejado ponerme zapatillas, me habéis dejado equivocarme, llorar, reír”

Después daba la gracia a los espectadores y a su equipo: “En este ‘Viva la vida’, me habéis dejado ser yo, me habéis dejado ponerme zapatillas, me habéis dejado equivocarme, llorar, reír, porque si al día siguiente no nos veis, yo ya estaría en mi casa. Tengo que dar las gracias a los que estáis ahí y sobre todo a mi equipo de Cuarzo, de Medaiset, porque me habéis enseñado a hacer televisión. No todos los proyectos son iguales y para mi siempre será una maravilla de las maravillas, el proyecto de mi vida, este programa, ‘Viva la vida’. ¡Gracias! Mañana os veo en Cuatro”.

Acto seguido, la directora Silvia Fonseca se acercó a entregarle un ramo de flores, acompañado por un brazo y un beso. Toñi lo cogió muy emocionada diciendo: “No quiero llorar”, tratando de evitar a toda costa que se le cayeran las lágrimas. Silvia le decía entonces: “Lo vas a hacer muy bien”. Toñi, al borde de las lágrimas, se marchó apresuradamente del plató tirando un beso a los que allí se encontraban.

Este lunes 5 de noviembre ha comenzado en ‘Myhyv’

Un día después de despedirse, Toñi Moreno ha aparecido en pantalla en el nuevo programa que ya ha comenzado a presentar ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Las primeras palabras de su debut este lunes han sido: “Esto es Mujeres y Hombres y Viceversa. Mi nombre es Toñi Moreno y vamos a disfrutar”, ha dicho sentada en la tradicional escalera en la que antes veíamos a Emma García.

Ha debutado con nuevo tronista, Alberto Santana

Después ha añadido: “Es verdad que tenéis nueva presentadora y lo haré como pueda. Pero lo más importante es que tenéis también nuevo tronista”, Alberto Santana.

El empresario canario y exconcursante de ‘Supervivientes 2014’ ha regresado al plató ocho años después de pisarlo por primera vez, tras estar unos dos años. Ahora comienza su segundo trono y tiene claro su objetivo: “Volver a enamorarme”.

La presentadora ha mantenido su tono desenfadado y cercano habitual, aunque mezclado con los típicos nervios, y ha tratado de utilizar palabas más acorde con sus nuevos compañeros de plató, como “tío” y “chaval”. Incluso Toñi se ha atrevido a decir: “Yo creo que acabaré de pretendienta”.

El próximo sábado, 10 de octubre, podremos ver el estreno de Emma García al frente de ‘Viva la vida’, un reto también para ella después de haber estado presentado el programa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ durante más de 10 años.