Toñi Moreno deja Huertas y se muda a un ático en la zona más cara de Madrid

Toñi Moreno es una de las protagonistas del mes. La presentadora de 'Mujeres y Hombres y viceversa' está embarazada a sus 46 años. Además, este miércoles la revista 'Semana' ha revelado en su edición impresa de este miércoles que la periodista se ha mudado a Pozuelo, en concreto al ático donde vivía David Bustamante.

Toñi Moreno, de Huertas a Pozuelo

Toñi Moreno ha alquilado esta nueva casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con miras a estar más cómoda para cuando llegue su bebé.

Hasta ahora vivía en la zona de Huertas, en pleno centro de Madrid, en un piso que alquiló a Raúl Prieto, director de ‘Viva la vida’. Esta casa no acababa de convencer a Toñi, ya que estaba en pleno centro y tenía muy poca luz, detalla la publicación.

La casa donde vivía Bustamante

La presentadora ha alquilado el ático de David Bustamante, al que el cantante se mudó cuando se separó de Paula Echevarría, en 2017.

Toñi ya ha empezado decorar la casa. Bustamante, por su parte, se ha instalado en un piso más grande dentro de esta misma urbanización, con más habitaciones.

Muy feliz con su embarazo

Toñi se encuentra muy feliz con su estado, aunque es cauta, ya que solo está de nueve semanas: "Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño, la verdad es que estoy desbordado, pero muchas gracias a todos. Estoy muy emocionada, no sé si son las hormonas o lo que es, pero estoy todo el día llorando por las esquinas. Estoy de poco tiempo, así que vamos a tomárnoslo con mucha tranquilidad y por supuesto es que el tema de mi vida privada intento que sea mía, lo que puedo intento que sea mío, y esto es muy mío y muy de mi gente. Ya está, espero que me veáis muy gordita y que todo vaya muy bien. Muchas gracias y gracias por preocuparos y ya está, que viva la vida y viva el amor", ha dicho en sus redes sociales.