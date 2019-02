Acusaciones de tongo contra 'GH Dúo': Jorge Javier Vázquez no enseñó el sobre ni los porcentajes

Aunque en esta edición de 'Gran Hermano' las acusaciones de tongo por parte del programa no habían aparecido aún, este jueves ya lo hicieron.

Los espectadores de 'GH Dúo', que no pasan nada por alto, cargaron duramente contra el programa en las redes sociales, señalando que había favoritismos y montajes para darle más 'vida' al reality.

Todo comenzó con las nominadas de la gala: María Jesús Ruiz, Ylenia Padilla y Yoli. Una de ellas saldría expulsada. Lo raro: por primera vez en el programa se decidió sacar a la menos votada de la palestra. Jorge Javier Vázquez, entonces, anunció que la que se salvaba de entrar a la sala de expulsión por ser la menos votada era María Jesús Ruiz.

Los espectadores no se creyeron nada, pues todo apuntaba a que ella iba a ser la que tenía más votos para salir junto con Yoli. Ylenia es de las más queridas en la casa. Además, Jorge Javier no enseñó el sobre que le dieron, en el que, en teoría, aparecía el nombre de María Jesús. Y tampoco se dijeron los porcentajes, como se suele hacer.

Entonces, ¿por qué, supuestamente, hicieron este 'numerito'? Por la repesca.

El reality anunció el pasado martes que habría repesca, esto es, que un concursante expulsado volvería a entrar en la casa de Guadalix. Y, claro, tras el romance de Antonio Tejado con María Jesús Ruiz, Telecinco quiere que la elegida sea Candela Acevedo, expareja de Tejado.

quieren hacer duelo con ylenia para desestabilizarla no me jodais #GHDUOGala8

Me cago en to' me cago en to' me cago en to'.Esa puta de mierda queda Salvada.Cómo expulsan a Ylenia voy y bombardeo los estudios de Telecinco y la casa de Guadalix.@ghoficial#GHDÚOGala8