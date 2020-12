Se filtra el audio del gran enfado de Tom Cruise en el rodaje de 'Misión Imposible 7'

Tom Cruise, de 58 años, ha estallado en pleno rodaje de 'Misión Imposible 7' y se ha mostrado muy enfadado después de que dos trabajadores no cumplieran con las normas sanitarias impuestas contra el coronavirus.

Su cabreo fue monumental, tal y como se puede escuchar en el audio que se ha filtrado y se puede ver al actor muy alterado, como nunca antes lo habíamos visto.

En la gran bronca que Cruise ha echado a miembros de su plantilla se le escucha gritarles: "Somos el estándar de oro. Están en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta", dice exaltado.

"Y si no lo haces, estás despedido, y si veo que lo haces de nuevo, te largas", se escucha al actor decir en el audio que ha publicado este miércoles el diario 'The Sun'.

¡Esas son regañizas! Tom Cruise explotó contra miembros de la producción de #MisiónImposible7 por ignorar las medidas sanitarias.

"Esto es con lo que duermo cada noche: el futuro de esta jodida industria"

El protagonista de 'Misión Imposible' (Mission Impossible), filme del que también es productor y es el responsable de diseñar los protocolos de seguridad, se ha mostrado muy preocupado por la situación que vive la industria del cine tras la pandemia de la covid-19 y las graves consecuencias y problemas que ha traído. El rodaje tuvo que pararse el pasado mes de marzo por el coronavirus y su estrena ha tenido que retrasarse. Por todo ello, Cruise les hace ver que no pueden tomarse las medidas la ligera.

"No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!", grita exaltado. El motivo de su enfado es que Tom Cruise pilló a dos trabajadores que no estaban respetando la distancia mínima de seguridad. "No lo volváis a hacer jamás. Eso es todo, sin disculpas. ¿Podéis decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada, a quienes no van a poner comida en su mesa o a pagar la educación? Esto es con lo que duermo cada noche: ¡el futuro de esta puta industria!", grita exaltado.

"¿Entienden la responsabilidad que tienen?"

Después les advierte que si les vuelve a ver haciéndolo, les despide. "Así que lo siento, estoy más allá de vuestras disculpas, os lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacéis, estáis fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Queda claro? Si lo veo de nuevo están jodidos y despedidos. Entonces os va a costar vuestro trabajo. Si lo veo en el set de nuevo, tú te vas y tú también. Esto es todo. ¿Queda claro?".

Por último, les da un ultimátum: "¿Entienden la responsabilidad que tienen? Porque voy a tratar con tu razón y si no puedes ser razonable y yo no puedo lidiar con tu lógica, ¡estás despedido! Eso es todo".