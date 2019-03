Tita Cervera en 'Salvados': su relación con el porno, su fortuna y su concepto del feminismo

Tita Cervera fue la protagonista del último programa de 'Salvados', emitido este domingo en La Sexta'. La baronesa Thyssen y Jordi Évole se citaron en el Museo Thyssen-Bornemisza, y ahí hablaron de varios temas: dinero, porno, herencias, feminismo y más. Te lo contamos:

Su concepto de 'feminismo'

Évole preguntó a la baronesa sobre su concepto de feminismo, y su respuesta fue bastante ambigua: "Fui la primera miss España que hubo. Ganar fue de las cosas más bonitas que me han ocurrido. Las mujeres siempre somos mujeres, la que quiera que lo use y la que no, que no lo use. Hay libertad para que cada mujer haga lo que tenga que hacer", dijo.

Sobre el 'Me Too'

Carmen Cervera también dio su opinión sobre los casos de abusos sexuales denunciados en Hollywood, que salieron a la luz bajo el movimiento 'Me Too'.

La entrevistada contó que cuando ella vivió en Estados Unidos no conoció ningún caso y dijo que no sabía qué sentido tenía denunciar ahora esos abusos si han ocurrido "hace 25 años".

"En aquella época, los hombres eran supereducados. Nunca jamás se atrevían a insultar a una mujer. Lo que encuentro mal es los que matan a una mujer, a esos los ahorcaría. Eso es otra cosa. O los que violan a una mujer en la calle, a esos los ahorcaría", añadió.

“¿Cómo vas a demostrar ahora que te pusieron la mano en la pierna?”Tita Cervera y el movimiento #MeToo#NocheConTitapic.twitter.com/MLIgVwXJu3 — Salvados (@salvadostv) 3 de marzo de 2019

Su relación con el porno

Évole le preguntó a la baronesa si consumía porno, y dio a entener que no: "¿Qué te va a enseñar? Nada que no sepa la humanidad, eso se aprende por instinto, ¿o hay que ir a un colegio para eso?", respondió ella, dejando claro que es "muy romántica" y que creía solo "en el amor romántico".

Su fortuna: "Ser rico es una maravilla"

Tita Cervera dijo que "ser rico no es difícil, pero sí implica asumir las responsabilidades que significa asumir también riesgos", y ha añadió que "ser rico es una maravilla".

Preguntada por cómo se sentiría si su fortuna quedara reducida a la mínima expresión y tuviera que pasar el mes con 1.500 euros, como le pasa a muchísima gente, la baronesa dijo que a ella nunca se le "caerían los anillos".

¿De qué no podría prescindir? "De un perrito, los perritos son para mí mis mejores amigos. También querría tener un jardín para poder plantar una flor cada mañana y poder leer".

¿Se inventa que le encanta leer?

La baronesa confesó que compra libros "todos los días" porque le encanta leer. Sin embargo, cuando Jordi Évole le preguntó que cuál era el último libro que había leído, no supo contestar.

"Me compro todos los días libros porque me encanta leer, pero no hay forma de leer un libro porque tengo 20.000 papeles cada día (...) Los compro todos, tengo todos los 'best sellers', los acumulo y ya no me queda espacio en las librerías de casa", dijo a modo de respuesta.

Tiene problemas de liquidez

Tita Cervera calificó como "maravilloso" el cuadro 'Mata Mua' de Gauguin que apareció en el programa, y admitió que podría venderlo para hacer frente a sus problemas de liquidez.

La posible venta del 'Mata Mua' podría llegar años después de la venta de la 'La esclusa' de John Constable. "Tuve que renunciar a todo, menos a mis obras, para que la colección del barón Thyssen esté en España. Fue un sacrificio maravilloso, me siento muy feliz, pero yo no tengo liquidez. Esa es la realidad. Tenía necesidad y lo vendí", contó.

Tras ello, Évole le dice que en una publicación se asegura que ella tiene entre un patrimonio de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, Tita Cervera le dijo que "será en cuadros prestados gratuitamente".

Finalmente, la baronesa concluyó que no está nadando en la abundancia: "No estoy como el tío Gilito".

Su herencia

¿Qué pasará con toda la colección de arte cuando la baronesa ya no esté? "Yo quiero que esté cuidado como está", afirmó Tita.

La baronesa Thyssen añadió que "intenta evitar" que haya las típicas peleas entre herederos, por eso tiene "buenos abogados".

"Empezamos ya mal si tienen que meterse los abogados", le contestó Évole, a lo que Tita Cervera replicó que "preparan las cosas para vigilar que ocurren así".

Acerca de sus hijos, cuando llegue el momento de repartir la herencia, la baronesa Thyssen destacó que "no tienen más remedio que llevarse bien".

Y esto ha sido lo más destacado del programa, lector. ¿Qué opinas de Tita Cervera?