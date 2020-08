5 'tips' infalibles para que tu maquillaje no se derrita en verano

Durante los meses de verano nuestro maquillaje se tiene que enfrentar a factores externos que lo ponen a prueba. Las temidas olas de calor, las altas temperaturas, la humedad, los aires acondicionados o los cambios bruscos de tiempo son solo algunos obstáculos con los hay que lidiar a diario si queremos llegar al final de la jornada con el maquillaje impoluto.

Si todos estos enemigos no fueran suficiente, este año tenemos que añadir el uso obligatorio de las mascarillas cada vez que salimos de casa. Llevar mascarilla es todo un desafío para el maquillaje. Lo primero que puede pasar es que dañe nuestra base o que elimine el color de nuestros labios, pero sus efectos van más allá de la zona que oculta porque nos da mayor sensación de calor y humedad y eso afecta al resto del rostro.

Pero aunque el tiempo nos lo ponga muy difícil, no vamos a renunciar a mostrar nuestra mejor cara durante este verano. Para conseguirlo, desde Vozpópulivamos a darte las claves para conseguir un make up a prueba de calores. Para ello hemos hablado con Cristina Lobato, una experta maquilladora con casi 20 años de experiencia en el sector. Para alguien que se mueve entre brochas y pinceles cada día, basta con seguir cinco sencillos consejos para superar la prueba con matrícula de honor.

1) Prepara bien tu piel

Este primer paso puede resultar una simple preparación, pero es la clave para conseguir un resultado exitoso. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar y tonificar la piel de la forma adecuada para que la base sobre la que trabajemos esté perfecta. A continuación, hidrataremos el rostro con una crema hidratante. En este caso tendrás que conocer a fondo tu tipo de piel para poder elegir el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Como consejo de experta, la maquilladora nos recomienda aplicar un gel matificante en la llamada zona T porque es la mejor solución para retrasar la aparición de los brillos. ¿Cuál es esa zona T? La que dibuja en tu cara la parte de la frente por encima de las cejas y desciende por la nariz.

2) Haz uso de los primers

Los primers son aquellos productos para el rostro que preparan la piel para una mejor aplicación de la base. Su función principal es la de controlar la grasa y mejorar la luminosidad de la piel. También son fundamentales aquellos que están pensados para los ojos porque pueden prolongar durante horas la duración de las sombras ayudando a que no se desvanezcan ni se formen pliegues.

Después de utilizar los primers, es hora de aplicar una base ligera o una crema hidratante con algo de color. Lo mejor que podemos hacer para que se mantengan durante más tiempo es sellarlo con polvos.

3) Cambia la base por una crema con color

¿Por qué deberías cambiar tu base de maquillaje por una crema con color? Las bases, sobre todo las densas con núcleo oleoso, no se llevan nada bien con el calor. Los componentes de algunas bases de maquillaje tienen una mala reacción cuando contactan con el sudor. Ya lo sabemos: el agua y el aceite se repelen. Esta es la razón por la que pueda aparecer la sensación de que el maquillaje se está derritiendo.

Las bases de maquillaje suelen ser más pesadas y esta sensación de pesadez aumenta aún más con el calor. Por ello, las cremas con color se convierten en una buena opción para el verano. Este tipo de cremas son más ligeras, cubren las imperfecciones del rostro, aportan un tono saludable, unifican, y permiten respirar la piel. Además, muchas de ellas tienen un efecto complementario de tratamiento sobre la piel.

4) Ayúdate de las fórmulas 'waterproof'

Cristina Lobato insiste en la importancia de utilizar productos con fórmulas waterproofpara evitar que el sudor derrita la máscara de pestañas o el 'eyeliner'. Además, este tipo de productos cosméticos son perfectos si no puedes prescindir de algo de maquillaje ni en el momento de ir a la playa o la piscina.

Revlon ha lanzado una nueva línea con los que podrás conseguir la mirada perfecta a buen recaudo del agua y del sudor porque todos los productos son waterproof. Comienza tu look con ColorStay Creme Shadow, una sombra de ojos de textura cremosa que permite una fácil aplicación y una duración de hasta 24 horas. Para continuar, usa su perfilador de ojos líquido que cuenta con una punta única para crear cualquier look a prueba de manchas porque no se corre.

Para conseguir unas pestañas de infarto, apuesta por Revlon Volumazing, una máscara de pestañas con una fórmula ultra-cremosa enriquecida con aceite de oliva. Su cepillo es estrecho y curvado por el centro para fijar la fórmula hasta en las pestañas más cortas. Pon el broche final marcando tus cejas con ColorStay Brow Pencil, su cepillo en espiral te permitirá difuminar el color y su punta angular es ideal para colorear y esculpir tus cejas. Además, si las tienes delgadas o poco pobladas lograrás un extra de pigmentación para lucirlas perfectas.

5) Matificar, matificar y matificar

¿Y por último? Nunca olvides meter en tu bolso una bruma matificante. Es un truco infalible para mantener el maquillaje intacto durante muchas horas. Se trata de un spray que hay que pulverizar sobre el rostro cada cierto tiempo. Este simple gesto sirve para calmar, matificar y controlar el exceso de brillo de una manera instantánea.

Cinco sencillos pasos para que tu maquillaje no vuelva a derretirse por los efectos del calor y la humedad. ¿Tienes algún otro truco personal que quieras compartir?