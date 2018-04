La tía de Letizia habla del polémico vídeo, del exmarido de la reina y de porqué dejó de ser “juancarlista”

La tía republicana y polémica de la reina Letizia, Henar Ortiz, de 60 años, ha hablado de la los últimos acontecimientos que han ocurrido en torno a la familia real: el rifirrafe entre las reinas Letizia y Sofía, y la reciente publicación del libro del exmarido de la asturiana, Alonso Guerrero.

En cuanto al primer tema, el polémico vídeo tras la Misa de Pascua, Henar ha dado su opinión, sin querer mojarse: “Son pláticas de familia que no me incumben”. Respecto a las críticas que le han caído a su sobrina, ha señalado en tono irónico: “Oiga, que estamos en España y no en Kinshasa, estoy por la libertad de expresión”, ha señalado en una entrevista a Pilar Eyre en ‘Lecturas’.

También ha hablado de la reciente presentación de ‘El amor de Penny Robinson’, el último libro del exmarido de Letizia, Alonso Guerrero. “Su comparecencia me pareció perfecta, es un buen muchacho al que queremos mucho. ¡Inteligente, con gran sentido del humor!”.

Después ha continuado elogiándole: “Los tímidos como él parecen prepotentes, si lo conociera le caería estupendo… Su libro no lo he leído, pero comprendo por qué lo ha escrito… ¡la única forma de hablar de ese suceso es novelándolo!”.

Henar cuenta cómo recibieron la boda de Letizia con Felipe siendo todos republicanos

Henar y la familia guardan muy buen recuerdo del exmarido de Letizia: “Estaba muy integrado con nosotros, somos una familia sencilla, republicana, algo ingenia, ricos tan solo en cariño”.

Es entonces cuando Pilar Eyre incide en el tema de ser republicano y de que su sobrina se casara con el príncipe de Asturias, ahora rey de España: “A mí me parece muy bien que la gente cambie, eh, y cuando pasó lo que pasó, al principio nos gustó mucho, mira, el príncipe y la niña se han enamorado, además yo era republicana pero juancarlista. Como muchos españoles pensaba que el rey había salvado el país el 23-F y todo eso… Pero luego fue como un choque de trenes, la bomba atómica, ¡no sabíamos el impacto que iba a tener esa boda en la familia!”.

Henar dejó de ser “juancarlista”

Sin embargo dejó de ser juancarlista hace tiempo: “Todo lo que hemos sabido después me ha abierto los ojos.. He sido una hippy idealista, me he manifestado, y lo seguiré haciendo, por todas las causas justas, desde la minería a la conservación de la naturaleza. “¡Soy republicana y de Podemos!”.

En cuanto a su relación ahora con Casa Real, asegura: “No me llevo, somos agua y aceite…”. También puntualizó que “hace mucho que no ve a Letizia”.

Respecto al juicio que acaba de perder contra una periodista que señaló que Henar había tratado de vender unas fotos de la boda de Letizia y Alonso en televisión, indica molesta: “¡Esa sentencia es de hace año y medio! Pero se ha publicado ahora para coincidir con el libro de Alonso y hacer una bola aún más gorda”.

Niega que tratara de vender fotos de la boda de Letizia y su primer marido

Después niega tajantemente que ella las filtrara: “No las filtré, tengo muchas fotos de ese día, como el resto de invitados, y alguno de ellos fue quien se las dio al intermediario, José Luis, que ya murió y que necesitaba dinero, el pobre…”.

También menciona el momento en el que el padre de Letizia, Jesús Ortiz, su abuela Menchu Álvarez y ella fueron acusados de alzamiento de bienes. Asegura que todo fue más porel morbo que suponía ver sentados en el banquillo a parientes del rey: “Fue una época muy mala…he estado muy enferma pero me he operado y ahora me siento con fuerzas de nuevo, soy como el ave fénix… el ave fénix podemita”.

Henar habló del partido liderado por Pablo Iglesias: “He votado a Podemos, son nuevos, tengo muchas esperanzas puestas en ellos, ¡ojalá ganasen!”.