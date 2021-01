Teresa Campos llama "mezquina" y "gilipollas" a Isabel Gemio tras su polémica entrevista

María Teresa Campos ha cargado duramente contra Isabel Gemio tras la tensa entrevista que protagonizaron hace unos días en la que la primera acabó llamando a la segunda "cerda" tras decirle a los pocos minutos: "Te imaginabas así con casi 80 años", algo que no le sentó nada bien a la malagueña que los cumple el próximo mes de junio.

Tras varios encontronazos y pullas de Gemio, aunque eso sí, ocultándolas todas bajo una sonrisa y carcajada, -para restar importancia a las preguntas-, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego le llegó a soltar: "Termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista" después de que la periodista le preguntara, entre otras cosas, por las últimas polémicas en las que se había visto envuelta como la brutal pelea que tuvieron en directo. Algo con lo que se sintió incómoda y por lo que llegó a advertirle que si seguía por ahí, se levantaba.

Días después de emitirse la entrevista, Campos ha arremetido contra Gemio soltándole algunos insultos como que es "mezquina" y "gilipollas" ya que considera que todo fue una trampa para promocionar ella su canal de Youtube donde hace el programa 'Charlas con alma'.

Teresa Campos carga contra Isabel Gemio: "Se le ve el plumero"

María Teresa Campos ha mostrado su enfado y malestar en el programa 'Sálvame'. "Ella misma se ha retratado", comenzó diciendo la veterana presentadora en una conversación de teléfono que le grabó el programa.

Después aseguró que lo ha pasado "muy mal" y siente que la ha utilizado. "Era tan evidente todo. Es alucinante… Esta entrevista se la doy yo a ella después de una entrevista maravillosa, solidarizándome con ella, con la fundación, con todo. Ella me pide una entrevista y yo no puedo decirle que no", ha detallado haciendo referencia a que Gemio había sido entrevistada primero por Campos en el canal de Youtube de la malagueña, ‘Enredadas en la Red’.

"Qué buen recibimiento, la gilipollas!"

María Teresa manifestó que se sintió atacada desde el primer momento de la entrevista. "Desde primera hora me di cuenta de que aquello era lo que era pero prefiero no darle más bombo a ella. Dejadla, dejadla", decía, agradeciendo también cómo le habían defendido en el programa los colaboradores.

Campos continuó criticando a la periodista: "Se la ve el plumero. Es una tía que te recibe y te dice: 'no sé qué de los ochenta años'. Digo: 'tócate las narices, la tía, qué buen recibimiento, la gilipollas! Lo he pasado muy mal, eh".

"Sabía que la tía me iba a utilizar"

Teresa señaló que Isabel la ha utilizado para hacer promoción de su canal de Youtube. "Desde que pasó esto, sabía que la tía me iba a utilizar. Vino al programa mío para tenderme una trampa y para ella vender".

"Ella ha dicho: 'Si tiene éxito Teresa con el canal, pues yo pongo otro'. Más mezquindad no existe ya. Cualquier cosa que yo diga, va en beneficio de ella. Estoy segura de que va a utilizarme y a montarse una para hacerse ella un canal".

La veterana presentadora, expareja de Bigote Arrocet, incide en lo incómoda que le hizo sentir. "El mal rato que pasé yo allí, que constantemente decía que me levantaba y me iba. Yo digo: '¿esta de qué va?' Poco menos como que ella fuera a hacerme el favor".

Momentos antes de emitirse la conversación de Campos, Jorge Javier señaló que esta no lo había sabido gestionar. "Si no, te levantas, te vas y le dices que no emita la entrevista, que es grabada, antes de quedar así, porque ver a las dos es terrible (…) Mejor te levantas, dices que no estás cómoda y no pasa nada".

Los colaboradores del programa comentaron también que les hubiera gustado saber "qué le dijo María Teresa a Isabel cuando se apagaron las cámaras", como en el caso de Gema López, que cree que tras acabar la entrevista seguramente habría tenido unas palabras con Gemio como "te has pasado, eres una desagradable… porque tuvo que haberle dicho algo". Recordemos que las dos presentadoras son mujeres de gran carácter como ya hemos podido ver en más de una ocasión.

Por su parte, Belén Esteban cree que Gemio acabará llamando a Campos para tener una conversación con ella.

En la polémica entrevista, Campos le dijo varias veces: "Por favor, termina el tema ya"

En la polémica entrevista, la expresentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ también le preguntó a Teresa por su ruptura con el que fue su pareja durante casi seis años. Preguntas que no le gustaron anda a la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'. "Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!".

Isabel Gemio también le preguntó a María Teresa si temía que se publicasen determinadas noticias sobre ella. "Yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo no vengo aquí a decir que estoy dolida con nada, yo paso. Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista", respondía muy enfadada.