Las Campos le declaran la guerra a 'Sálvame': Terelu y Carmen abandonan el programa

Terelu Campos sigue los pasos de Carmen Borrego: este lunes ha decidido abandonar 'Sálvame'. Y todo ello por defender a su hermana.

De esta forma, las Campos le declaran la guerra al programa de Telecinco. Te contamos todos los detalles:

Las Campos, contra 'Sálvame'

Pongámonos en antecedentes. Carmen Borrego decidió dejar el programa a comienzos de este mes por, según ella, no estar recibiendo un buen trato por parte del espacio, lo que le causaba ciertas ansiedades. Tras ello, decidió participar en 'Sálvame Okupa', un especial que hizo el programa hace dos fines de semana. Varios colaboradores del formato se encerraron en la casa de 'GH' durante un fin de semana.

Carmen acudió y lo pasó mal porque, según ella, tenía fiebre y un problema en el oído. Las molestias se agravaron cuando en uno de los juegos, el famoso payaso de 'GH' le tiró una tarta a la cara, dándole en la oreja en mal estado. Ella se lo tomó como un ataque personal.

La actitud poco participativa de Borrego en el reality express, y su negativa a acudir a la final del concurso por estar de baja, fue duramente criticada por los tertulianos de 'Sálvame'.

Terelu abandona 'Sálvame'

Este lunes, en 'Sálvame', se criticó mucho a Carmen Borrego por irse de viaje dos días después de tener la baja médica, razón por la cual no pudo acudir a la final del concurso, lo que fue tomado como un agravio por los tertulianos del programa.

Me va la salud, me quiero ir para toda la vida

Carmen fue pillada con su marido, José Carlos Bernal, en Santander y sin collarín. Todos los colaboradores comenzaron a cargar contra la Campos, y su hermana Terelu se fue quemando poco a poco, hasta que estalló.

Se levantó de su asiento, se quitó el micro y fue corriendo a la salida para "no volver más" a 'Sálvame'. Antes de salir del plató, muy alterada, dijo que "no todo vale".

Yo no quiero participar en eso, porque además a quien se está reventando es a mi hermana

"¡No puedo más, no puedo más! Yo me pregunto, ¿cuál es el delito que ha cometido? ¿Hay que reventar a la gente? Yo no quiero participar en eso, porque además a quien se está reventando es a mi hermana", añadió Terelu.

"Creéis que todo es un espectáculo y que el espectáculo es hacer daño, pero no vale todo para participar de esto. Ya tenéis el momento, y mañana lo ponéis 70 veces. Me va la salud, me quiero ir para toda la vida", lamentó llorando.

Una "baja definitiva"

A pesar de que parece un enfado más de Terelu, todo parece indicar que se trata de una decisión en firme, pues así se lo dijo ella expresamente a Kiko Hernández.

"Es una baja definitiva, me ha dicho que abandona el programa definitivamente", dijo.

Veremos qué acaba ocurriendo con las hermanas Campos, pero la guerra no ha hecho más que estallar.

¿Qué opinas de todo esto? ¿Con quién vas?