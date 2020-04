Terelu Campos y el sexo: la tertuliana revela todas sus fantasías y habla de tríos

Terelu Campos está 'on fire'. La colaboradora de Telecinco es portada este lunes de una revista que habla de "tríos" y además ha participado en una entrevista online con la estilista Cristina Rodríguez, con la que ha hablado largo y tendido de sexo.

Terelu: "Llevo más de cinco meses sin sexo"

La hija de María Teresa Campos confesó que lleva más de cinco meses sin mantener relaciones sexuales, no obstante extraña más otras cosas: "Echomás de menos el afecto que el sexo con un hombre. En la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí se echa de menos la compenetración, el cariño, remar a favor o sentir que ante un problema no estás sola”.

En la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí se echa de menos la compenetración

Terelu confiesa cómo fue su primera vez

También rememoró cómo fue la primera vez que tuvo sexo con un hombre: "Cuando pasó no entendía que aquello pudiera gustarle a la gente”, confesó, dando a entender que la cosa no había ido muy bien.

"Prefiero hacer un trío con una mujer y un hombre"

En cuanto a los tríos, dijo que nunca había hecho uno: "No me ha llamado la atención nunc, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma”.

Sobre esta supuesta bisexualidad, ya habló Terelu en una entrevista con Bertín Osborne en noviembre de 2018: "No descarto hacerme lesbiana".

En fin, ¿qué te parecen estas declaraciones?