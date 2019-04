Terelu Campos, en su semana más negra: el trabajo y la salud le juegan una mala pasada

Terelu Campos ha vivido una semana complicada. La hija de María Teresa Campos dimitió este lunes, y apenas cuatro días después ha sido operada. Lo positivo del asunto es que parece que todo ha salido bien.

La semana negra de Terelu

Terelu ha sido operada este viernes en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Se trata de una intervención que tenía programada para este 26 de abril.

"La intervención a la que se ha sometido hoy a la paciente Dña. Teresa Borrego Campos en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se ha desarrollado satisfactoriamente y la paciente se encuentra estable y recuperándose", dicta el parte médico.

Aunque desde el hospital no han comentado el motivo de la intervención de la televisiva, todo parece indicar que se ha tratado de una reconstrucción de pecho, según detalla 'Hola'.

Terelu Campos ha sido intervenida tres veces en el último año, la última fue el pasado 14 de noviembre debido a los problemas que la doble mastectomía a la que se sometió a principios de octubre le estaba dando. Los senos de la presentadora fueron reconstruidos durante la misma intervención, y no estaban reaccionando bien a los nuevos tejidos.

A la colaboradora le detectaron un cáncer de mama en 2012. Fue operada con éxito y siguió con su vida, pero en 2018 tuvo que ser intervenida de un nuevo por tumor primario en la mama izquierda.

Su dimisión en 'Sálvame'

Esta última intervención ha coincidido con su sonada dimisión de 'Sálvame'. Terelu, harta de que criiticasen a su hermana, se levantó y se fue muy enfadada. Dijo que no iba a volver al programa "nunca más". Antes de salir del plató, muy alterada, dijo que "no todo vale".

"Creéis que todo es un espectáculo y que el espectáculo es hacer daño, pero no vale todo para participar de esto. Ya tenéis el momento, y mañana lo ponéis 70 veces. Me va la salud, me quiero ir para toda la vida", lamentó llorando.

Me va la salud, me quiero ir para toda la vida. Dejo 'Sálvame' para siempre

"¡No puedo más, no puedo más! Yo me pregunto, ¿cuál es el delito que ha cometido? ¿Hay que reventar a la gente? Yo no quiero participar en eso, porque además a quien se está reventando es a mi hermana", añadió Terelu.

Esperemos que esta mala racha pase pronto. ¿Qué opinas de Terelu?