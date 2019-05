Terelu Campos se harta de la prensa: "Sabes que no se puede grabar pero os da igual"

Terelu Campos no atraviesa su mejor momento. La semana pasada, la colaboradora ha tenido que ser intervenida de nuevo, una operación que se suma a las dos que se ha tenido que hacer desde que se sometió a una mastectomía en octubre del año pasado.

Visiblemente seria, la hija mayor de María Teresa Campos aprovechaba la mañana para hacer algunas compras junto a su hermana Carmen. Ahora que se ha retirado del plató de Sálvame, el futuro de Terelu está en el aire. Nadie sabe cuál será su próximo proyecto profesional pues su marcha de Mediaset ha pillado a todos por sorpresa.

Mientras se decide, Terelu acudía a hacer unos recados y explicaba a los reporteros que estaba mejor de su última operación, eso sí, la mayor de las hermanas Campos mostraba su molestia porque consideraba que no le podían grabar dentro de una frutería, según recoge Chance. Enfadada respondía con un tajante "sabes perfectamente que no se puede grabar dentro del establecimiento pero os da igual y no me parece bien" mientras se montaba en un taxi.

Una Terelu seria y enfadada que esperemos deje paso a la Terelu más alegre y divertida que hemos visto en los platós de Telecinco.