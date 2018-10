La boda del año y la confesión de Terelu Campos tras la doble mastectomía: “He pasado el miedo más horrible del mundo”

La boda de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo era una de las bodas más esperadas del año al tratarse del enlace de los futuros duques de Alba. Al enlace acudió la reina Sofía, como representación de la Casa Real al tratarse de una de las familias más nobles de España y con más títulos.

Todas las revistas han analizado los detalles de este enlaceal que acudió la jet set española, incluso la revista ‘¡Hola!’ y ‘Semana’ adelantaron al martes sus portadas.

Terelu Campos habla tras la operación de pecho

El otro rostro conocido que ocupa otras dos portadas es Terelu Campos, que se encuentra recuperándose en el hospital tras ser intervenida el pasado sábado de una doble mastectomía y reconstrucción del pecho. La operación duró 10 horas. “He pasado el miedo más horrible del mundo”, ha confesado.

La hija de María Teresa Campos ha concedido dos entrevistas antes y después de la operación de pecho a la que se ha sometido tras diagnosticarle cáncer de pecho, una enfermedad que ya pasó años antes pero en el otro pecho. (‘Lecturas’ y ‘Diez Minutos’).

El hecho de que esté concediendo exclusivas y entrevistas previo pago está provocando algunas críticas debido a que no ven con buenos ojos que esté rentabilizando y haciendo dinero de la enfermedad del cáncer.

Terelu Campos: “Es como si me hubiesen pasado dos AVES por encima”

Terelu confiesa en la entrevista a ‘Lecturas’ que ya comienza a ser “un poco persona” ya que el postoperatorio es complejo y doloroso, tal y como le advirtió la doctora: “Me dijo que el primer día me iba a sentir como si me hubiese pasado el AVE por encima y no se equivocó, y no me pasó uno, me pasaron dos”.

También ha asegurado que “siempre ha sabido lo que me iba a ocurrir, pero tienes la esperanza de que sea un poco menos y luego te das cuenta de que hay una realidad y de que los médicos no te han engañado”.

El extravagante traje de Juan Miguel en la boda boda de su hija

La hija de la cantante y el peluquero, Rocío Lledó Martínez Llaudes, ha contraído matrimonio con su pareja, Vicente Capdevila. Sin embargo, la novia no fue la protagonista de la boda, lo fue su padre, Juan Miguel, que ejerció de padrino.

El peluquero acudió casi disfrazado, con un extravagante chaqué de color morado con brillos y motivos florales, combinado con una camisa de satén en los mismos tonos, chistera y bastón. Hasta Karina confesó que “no le gustó el color”.

La reconciliación del clan Pantoja

La revista ‘¡Hola!’ lleva en su interior las imágenes exclusivas de la familia al completo, en el que aparece Isabel Pantoja con sus dos hijos, Isa y Kiko Rivera. Unas imágenes que pertenecen a cuando la cantante fue a recoger a Chabelita a la estación del AVE. En ellas se les ve sonrientes y como si nada hubiera pasado durante los días que estuvo Isa dentro de ‘Gran Hermano VIP’.

Después se sumaron la mujer de Kiko, Irene Rosales con sus dos hijas Ana y Carlota. Como una familia feliz, el clan comió en un restaurante de Sevilla. Veremos a ver cuánto les dura la paz.