Terelu Campos habla sobre la polémica foto de su hija Alejandra y anuncia demandas

La presentadora está viviendo una etapa muy feliz tras presentar su primera colección de joyas pero se está viendo empañada por las críticas que está recibiendo su hija Alejandra Rubio sobre su delgadez, que fue aún más comentada tras publicarse una imagen de ella en la playa, que ha resultado ser muy polémica.

Tras ello, Terelu Campos saca las uñas por su hija, que considera que está sufriendo un acoso en las redes sociales y anuncia que tomará medidas legales contra los que afirmen que la joven padece anorexia. “No se puede hablar de una enfermedad con esta frivolidad, y sin pensar en el daño que pueden hacer a mi hija. Eso es lo que me molesta, es gravísimo, o este tema se corta de raíz, o lo corto yo con los mecanismos legales que tengo. Es muy grave. Que alguien etiquete a mi hija con eso me parece una bestialidad”, ha señalado en ‘Lecturas’:

Terelu cree que quienes están diciendo que su hija está enferma “quieren hacernos daño a todos” y explica: “Que una criatura padezca anorexia es terrible, y que se diga que mi hija padece esa enfermedad es asqueroso e ilegal”.

Además puntualiza que su hija tiene amigas que “han padecido esta enfermedad y que están saliendo de eso y sabe lo terrible que es. Está muy concienciada, lo ha vivido y lo ha sufrido con personas que ella quiere. Es tremendo”.

Sus deudas con Hacienda y su asexualidad

También ha hablado de sus problemas con Hacienda. “Hubo preocupación, Hacienda me dijo: ‘No ha defraudado pero tiene que pagar también como persona física’. Para mi es ilegal. Me parece muy bien que se haga una ley, pero no con carácter retroactivo”.

Aunque no quiere precisar la deuda que contrajo, explica que el dinero que tenía tras haber vendido su casa, “se lo tuve que dar todo a Hacienda, además pedí dos créditos al banco y pagué”.

En la entrevista también ha hablado de si tiene pareja o no actualmente: “No, no miro a los hombres. No tengo ganas, no quiero, me gustaría ilusionarme y poder decir: ¡‘Ese tío me gusta!’ Pero, ¿qué hago si no me pasa?”. Además asegura que echa de menos “un abrazo, que te cojan de la mano… El sexo, no”.

Terelu asegura que sigue asexual, como ya dijo que se encontraba hace un tiempo. Una falta de libido que tiene que ver porque no se siente a gusto con ella misma. “Es una cuestión mental. He soñado que cuando me vuelva a ver bien físicamente… Se que ese día miraré a un hombre”. Para que se produzca ese cambio, tiene en mente hacerse una liposucción.