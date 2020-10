Las diez tendencias para hombre más importantes de este otoño-invierno

Nos encontramos inmersos de lleno en un nuevo otoño y toca abandonar las ideas sobre moda que nos invadieron durante el verano, resetear nuestra mente fashionista y dejar hueco a las nuevas tendencias que marcarán el compás de los próximos meses. ¿Está tu armario preparado para sobrevivir a la nueva temporada?

Ahora es el momento de empaparse de las propuestas que las grandes firmas nos propusieron en sus pasarelas a principios del año, elegir aquellas tendencias que mejor encajan en nuestro estilo, y ver si es necesario una puesta a punto de nuestro vestidor para hacernos con esas piezas que tendrán el estatus de must durante este otoño - invierno.

Para ayudarte, desde Vozpópuli nos hemos puesto al día de las influencias más importantes que van a regir la moda masculina para que sepas, de una forma rápida y sencilla, las nociones básicas que todo hombre debe tener en cuenta a la hora de vestirse esta temporada. Vamos a repasar las inspiraciones que más van a influir en el street style, así como los colores, estampados, tejidos o los complementos que se han vuelto imprescindibles desde el momento en que el termómetro comenzó a dejar atrás las altas temperaturas.

Las diez tendencias en moda masculina

Embárcate junto a nosotros en un viaje por las capitales de la moda como Milán, París o Nueva York. En ellas, los grandes diseñadores y firmas nos han ido enseñando sus propuestas para el hombre de este invierno. Tranquilo porque no hace falta que inviertas un gran presupuesto en irte de compras por estas marcas, aunque no seremos nosotros quienes te lo impidamos. Estas modas serán tan fuertes que no te será nada difícil encontrarlas en tus tiendas habituales.

1) El 'look' motero

Si hay una imagen que va a triunfar esta temporada es el look motero. No vale cualquier amante de las motos, la inspiración nace de la estética clásica de los años 50 y 60 con iconos inolvidables como James Dean o Marlon Brando y los "chicos malos" dispuestos a recorrer con sus motos la famosa Ruta 66 americana.

¿En qué se traduce esta tendencia? En que este invierno, sí o sí, la cazadora de cuero negra no puede faltar en tus estilismos. Lo mejor es apostar por una de diseño perfecto que sea atemporal y que podremos usar durante años (o décadas). Tampoco negaremos la entrada a cualquier otra prenda de cuero en nuestros armarios.

2) Regreso a los 70´s

Sin embargo, la década que marcará la estética de esta temporada será la de los años setenta. El cuero sigue siendo uno de los tejidos favoritos en esta tendencia, pero además le acompañan otros materiales que definieron esos años como el borrego, el vinilo, la pana o el denim.

No existen medias tintas, hay que sumergirse de lleno en los setenta porque ese estilo retro invade tanto prendas como accesorios. Vete recuperando imágenes antiguas de Elton John, Tom Jones o incluso nuestro Camilo Sesto, porque serán la imagen a copiar estos meses. Así que prepara tu vista para los estampados psicodélicos, las combinaciones locas de color y los pantalones acampanados.

3) Sabor a chocolate

Llega el momento de desvelar cuál será el color estrella de este invierno: el marrón. Para ser más precisos, el chocolate ha sido el elegido por los especialistas como el tono que marcará la temporada. Aunque su reinado será más potente aún dentro del mundo de la sastrería, así que si eres ejecutivo y aún no cuentas con un traje en este color, ya estás tardando.

El chocolate es el nuevo negro, apúntatelo. Eso sí, el negro no desaparece ya que la tendencia motera y el gusto por el cuero lo hacen también imprescindible. ¿Y no hay nada de color? Claro que sí, el rojo será la alternativa más llamativa.

4) A perfect gentleman

En cuanto a estampados, los cuadros van a ser los grandes triunfadores. Para poder acertar en la elección, tenemos que echar un vistazo a los típicos cuadros ingleses porque el tartán, en cualquiera de sus facetas, es una apuesta ganadora para este invierno.

Los manteles típicos de picnic se convierten esta vez en pulidas piezas de sastrería dando vida a todo tipo de prendas, desde trajes y abrigos a camisas y pantalones. Ni siquiera los complementos se libran de la invasión de este tipo de cuadros y en breve te veras calzándolos y utilizándolos en tus bolsos, mochilas o gorras.

5) El jersey de ochos

Una ley general para la moda masculina de esta temporada establece que los patrones 'oversize' vuelven a estar de plena actualidad. Una de las prendas que más lo van a notar son los jerseys que dejan de ceñirse como una segunda piel para mostrar su cara más XXL recurriendo a lanas gruesas, siluetas relajadas, cuellos vueltos y, sobre todo, dibujos y entramados como las grecas o los famosos ochos.

Una prenda que no puede faltar en el armario este invierno será un jersey de este estilo en color blanco. Ha dominado las pasarelas y ahora viene dispuesto a conquistar tiendas y estilismos. Otra opción perfecta serán los cardigans, esas chaquetas de punto abotonadas que ahora se llevan en su versión más gigante.

6) Abrigo en mayúsculas

No pasarás nada de frío este invierno, al menos con las propuestas que la moda te invita a lucir ya que una de las prendas favoritas de la temporada son los abrigos XXL. Grandes, gordos y largos, las prendas de abrigo se llevan con unos cuantos centímetros más de los que estamos acostumbrados.

Hay diferentes maneras de apuntarse a este estilo, y todas son válidas. Una de las apuestas más punteras son los plumas gigantes pero los abrigos clásicos también se alargan llegando a la altura de las rodillas. ¿La apuesta más trendy? Elegir prendas más alternativas como ponchos o capas, en tamaño grande por supuesto.

7) Corbatas camufladas

Este es uno de los puntos más originales de este año y, si lo incluyes en tu vestimenta, marcarás la diferencia. Las corbatas no pierden su identidad pero se mantienen en un plano más discreto porque la tendencia es combinarlas con el mismo color o tejido que la camisa a la que acompañan llegando, en un truco de ilusionismo, a desaparecer a la vista de todos. Si te atreves, la opción más sencilla es elegir el blanco o el negro, aunque las marcas ya se han puesto manos a la obra para sacar corbatas a juego con sus camisas.

Otra opción más casual es sustituir las corbatas por los lazos que pueden ir incorporados a la camisa o ser un complemento diferente. Las camisas con lazadas empiezan a imponerse en la vestimenta masculina y puede ser una buena opción para empezar a probar con ellas.

8) Total blue denim

No pienses que el denim ha abandonado nuestras vidas, sigue estando presente y bien presente. Su cara más actual viene por partida doble porque se lleva combinar prendas superiores con pantalones creando un 'total look' con el mismo tejido vaquero. Tú decides la fórmula: pantalón + cazadora o pantalón + camisa.

El tono favorito va a ser el azul intenso y nos vamos a olvidar por el momento de los lavados, desgastados y rotos porque se lleva un denim pulcro y pulido que nos vuelve a transportar en un viaje retro a los años 70. Las cazadoras con borrego y los pantalones rectos con raya planchada están llamando a tu puerta.

9) La invasión de los bolsillos

Los oficios han invadido las pasarelas de esta temporada. La tendencia a copiar los uniformes y ropa típica de los trabajadores ha conquistado las colecciones. Aunque no se traslade de manera rigurosa al street style, si que veremos su influencia con la confirmación de los monos y petos como alternativa al pantalón y, sobre todo, con una multiplicación milagrosa de los bolsillos en las prendas.

Uno de las prendas que más van a notar esta invasión son los pantalones. Se llevan los pantalones de estilo cargo repletos de grandes y pequeños bolsillos a lo largo de toda la pierna. Nos van a permitir tener un lugar especial para guardar todo lo que necesitemos llevar encima.

10) Botines a todas horas

El botín será el calzado estrella del invierno y eso lo ha conseguido gracias a su total versatilidad y es que se va a poder llevar con todo tipo de prendas. Lo acepta el traje, así que podrás ir a trabajar con botines sin problema, pero también unos vaqueros o un pantalón sporty.

Los botines tienen muchas caras y puedes elegir cualquiera de ellas. Desde los más clásicos con elásticos laterales hasta los acordonados o los cerrados con trabillas. Los colores que mejor te funcionarán serán el negro y el marrón en cualquier todo de su gama. Si ya cuentas con ellos, súmales a un tercer mosquetero en azul marino.

Ahora que conoces los 10 imprescindibles de la temporada puedes valorar la moda que se nos viene encima. ¿Preparado para arrancar un nuevo otoño - invierno?