Las diez tendencias que todo hombre debe llevar esta temporada

Al llegar el otoño es hora de recuperar la ropa invernal que estos meses hemos dejado apartada. Siempre nos surge la misma pregunta: ¿Está nuestro armario listo para hacer frente a la próxima temporada? Desde Vozpópuli hacemos un repaso de las principales tendencias masculinas de la nueva temporada para salir de dudas y apuntar todo lo que nos hace falta para tener un armario de primera.

Un futuro muy negro

Sólo hace falta ver las noticias para darnos cuenta de que se nos avecina una época difícil. La crisis nos acecha y los armarios masculinos se adelantan tiñéndolo de luto. Que no te quepa duda, el color de la temporada es el negro y, aunque no hay color más fácil de combinar, lo tendrás aún más fácil porque la propuesta es mezclar negro sobre negro.

Que no falte: negro de la cabeza a los pies, así que repasa para que tengas de cualquier prenda una versión en este tono.

Oversize is the size

Esta temporada los prendas se llevan amplias, muy amplias, los patrones estrechos hay que dejarlos atrás. Así que vete despidiéndote de los pitillo y deja espacio a pantalones anchos y de cintura alta. Pero la fiebre oversize va más allá de los pantalones y contagia todo el armario: jerseys, camisas, abrigos... todo parecerá que ha agrandado por arte de magia.

Que no falte: unos nuevos pantalones anchos y extra largos. ¿Qué era eso de ir enseñando los tobillos?

Vuelven los 90´s

La nostalgia siempre está de moda y en esta ocasión la vista se echa atrás para aterrizar sobre la década de los años noventa. El minimalismo que marcó los últimos años de siglo vuelve a estar de actualidad remezclándose con la estética del yuppie de Wall Street. También podremos ver inspiraciones a las series que nos marcaron hace años como "Sensación de Vivir" o "El Príncipe de Bel Air".

Que no falte: un traje de chaqueta de aire retro

Pisando fuerte

Después de vivir durante varias temporadas bajo el reinado de las zapatillas, los nuevos tiempos nos traen un nuevo monarca a nuestros pies: las botas. Da igual de qué tipo sean porque podemos apostar por cualquiera de ellos. Viajar del Oeste americano con las de estilo cowboy o al Everest con las de inspiración alpina. Un aspecto clásico con los botines Chelsea o el loco desenfreno de las versiones rockeras. Y todo ello con cordones, elásticos, hebillas... ¡Todo vale!

Que no falte: unos botines negros de estilo clásico. Te encajarán con cualquier look.

Una de vaqueros

Si ya tienes una edad (tampoco mucha) recordarás perfectamente allá por los 90 una imagen icónica de Britney Spears con Justin Timberlake, cuando eran la pareja del momento, vestidos de arriba abajo con prendas vaqueras. Pues ya no va a hacer falta tirar de memoria porque esa estética vuelve a estar de moda 20 años más tarde. A partir de ahora cuando vayas a comprarte una prenda vaquera tendrás que hacerte con otra con el mismo tejido denim.

Que no falte: cazadora y vaqueros a juego. Es el "nuevo traje" para el invierno.

Bufanda extralaaaaaarga

Como si tu abuela hubiese estado tejiendo como loca tu regalo de Navidad desde agosto, así son las bufandas esta temporada, anchas y largas hasta el infinito. Te enrrollarás en ellas con mil vueltas y aún así quedarán a ras del suelo. Es el complemento estrella de esta temporada. Este año si te resfrías no será porque la moda no te ha cuidado.

Que no falte: una bufanda de un tono neutro para que puedas combinarla con cualquier look. El negro o el gris son apuesta segura.

Flores de invierno

Llegará el frío pero las flores se niegan a marchitarse. Es uno de los pocos estampados que serán permitidos esta temporada así que, si eres de los que odian las prendas lisas, los estampados floreados serán tu tabla de salvación. Eso sí, la tierra sobre la que van a florecer serán tejidos invernales como el punto o el terciopelo.

Que no falte: si eres de los que se atreven, sorprende con un traje con este estampado.

Al abrigo de un buen abrigo

Aunque parezca una obviedad, si hay una prenda que va a definir este invierno ese será el abrigo. No nos confundimos si decimos que estamos en el mejor momento para hacer una buena inversión y hacerte con un abrigo atemporal que pueda durarte años. Ya sabes... la recesión acecha!

Que no falte: un abrigo negro de estilo clásico y patrón oversize

Pasión felina

En un invierno negro como el que se nos viene encima, disfrutaremos de un toque de originalidad con el estampado de leopardo. Esta temporada estará presente sobre todo en prendas de abrigo que se llevará a modo de rock-star algo trasnochado.

Que no falte: lo ideal sería un abrigo de leopardo, pero si aún no has probado a utilizar este estampado mejor empezar por algo más discreto como un pañuelo o unas zapatillas.

El jersey heredado del hermano mayor

Busca y rebusca en tu armario ese jersey que hace años que no te pones porque se te quedó grande ¡Ahora está de moda! Cuánto más grande mejor, por eso las grandes firmas no sólo apuestan por patrones XXL sino que no dudan en utilizar lanas gruesas y cuellos vueltos. Es tan fuerte la hegemonía del jersey esta temporada que una de las prendas estrella serán los jersey finos de cuello cisne para llevar asomando bajo camisas, sudaderas u otros jerseys.

Que no falte: un jersey muy (pero que muy) amplio de estilo vintage

Ahora que hemos hecho el repaso toca analizar el armario, apuntar lo que nos hace falta y echarnos a la calle (o las tiendas online) para equiparnos con todo lo necesario para vivir un otoño - invierno repleto de estilo.