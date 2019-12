Cómo ser la más guapa esta Nochevieja: 12 tendencias para las 12 campanadas

No nos mintamos a nosotros mismos, nos encanta tener una excusa para irnos de comprar y ampliar nuestro armario. Si hablamos de fiesta podemos tener decenas de razones a lo largo del año para comprarnos un nuevo vestido: bodas, bautizos, comuniones, graduaciones... pero si has llegado a estas alturas de año y aún no has tenido ninguna ocasión que usar como pretexto, siempre te queda la Nochevieja.

Todos pensemos que el vestido estrella de la noche del 31 será el de Cristina Pedroche, pero somos egoístas y el que más nos preocupa es el nuestro. Desde Vozpópuli te echamos una mano y te recomendamos las principales tendencias en vestidos de fiesta. Ya sabes: año nuevo... ¡vestido nuevo!

Oro parece...

Comenzamos el repaso hablando de colores y en este caso hay un ganador que, aunque es uno de los tonos predilectos de las noches de fiesta, este año es protagonista absoluto. ¿Aún no lo sabes? El oro inunda la fiesta como si el anfitrión fuera el mismísimo Rey Midas. Conviértete en una chica dorada apostando por un total look metalizado o combinándolo con otro color. Y olvídate del vestido como prenda exclusiva para la fiesta, encontrarás a lo largo de este tema varias propuestas alternativas como este traje de inspiración disco.

... plata sí es

Si no eres una 'Chica de oro' tienes una estupenda alternativa en el plateado. Esta temporada la plata no es para segundonas y envuelve a las mujeres con más estilo. Mezcla prendas diferentes como tops, blusas, faldas, pantalones, bodys... todo sirve para ir vestida como una astronauta de pasarela.

Todos los metales son preciados

¿Que no te sirve ni el oro ni la plata? Pues tienes que saber que este invierno cualquier color se vuelve metalizado gracias al uso de diferentes tejidos como el charol o las lentejuelas. La cosa es brillar, y esta vez el vestido será un aliado perfecto para ello.

De viuda alegre

Aunque los metales estén de moda esta temporada, hay colores que, pase lo que pase, son siempre sinónimo de elegancia y fiesta. El negro es sin duda el mejor ejemplo. Si piensas que es un color aburrido que sólo recomendarías a la abuela, es porque no has pensado en combinarlo con lentejuelas, volantes, flecos o pedrerías.

Oh! Blanca Navidad

Si no te han convencido mi anterior postura, te dejo llevarme la contraria al máximo y apostar por el bando contrario, el blanco. Es un color de lo más llamativo así que mejor que elijas un diseño de líneas sencillas y mínimos detalles.

De rojo pasión

Terminamos el repaso a los colores con uno que no puede faltar por Navidad. El rojo, en cualquiera de sus gamas, es un tono perfecto para lucirlo en cualquieras de las fiestas navideñas. Si lo ha elegido como uniforme el propio Papa Noel... ¡Por algo será!

It´s a Man´s world

Nos fijamos en la letra de la canción de James Brown para hablar del traje. Es el principal enemigo de los vestidos para las fiestas de la temporada. Ya has podido comprobar que cada vez son más las celebrities que apuestan por un smoking para pisar la alfombra roja. Pues ahora ha llegado tu turno. Puedes apostar por una línea completamente masculina, o feminizarlo mediante el uso de faldas (incluso minis) o pantalones palazzo.

Un cambio de chaqueta

Si te debates entre traje o vestido, tenemos la alternativa perfecta para ti: la americana larga. Es la mejor conjugación que puede existir entre lo masculino y lo femenino. Un look impecable de gentleman pero dejando lucir tus piernas. Si quieres jugar al máximo, combínalo con otras prendas propias del armario del hombre como camisas, pajaritas o corbatas.

El libro de la selva

Los animales también tienen derecho a unirse a la fiesta así que el animal print sigue en nuestras vidas hasta en los momentos más festivos. Tigres, leopardos, cebras... se ponen de tiros largos sumergiéndose en los brillos de las lentejuelas y tiñéndose con los colores más noctámbulos.

Los vestidos - joya

Para la noche no sólo hay que fijarse en los colores o en los estampados, igual de importantes son los detalles. Los apliques de cuentas, perlas, lentejuelas o flecos pueden convertir a un vestido en una auténtica joya así que son la opción ideal para una noche como esta. Una advertencia, algunos de ellos pueden pesar tanto que lucirlos toda una noche equivale a una sesión de gimnasio.

Para echar el vuelo

Otro detalle que no podemos obviar son las plumas. Puedes elegir un vestido completo confeccionado con ellas o usarlas a modo de aplique en mangas o bajos. Por si no te habías dado cuenta, vamos a dar la bienvenida a los nuevos 'Años 20'. No hay mejor manera de hacerlo que rindiendo homenaje a la década más loca del siglo XX.

Lista para dar las Campanadas

Y si lo que te has propuesto este año es eclipsar a la mismísima Pedroche... que nada te frene. Echa mano de transparencias, brillo y estrellas y, lo más importante, a lucir bien de carne por los cuatro costados. Sólo te faltará Chicote a tu lado para convertirte en el blanco de todas las miradas.

Abramos el debate. ¿Cuál será tu opción para esta Nochevieja? ¿Encaja tu look en alguna de estas recomendaciones?