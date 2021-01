Las tendencias en belleza que van a arrasar durante el 2021

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia que supuso un cambio radical en los hábitos de compra. El mercado ha tenido que evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos y el mundo de la belleza se ha transformado para responder a las nuevas necesidades de los clientes y a las nuevas formas de venta. ¿Cómo se comportará el sector durante este nuevo año?

Durante la etapa de confinamiento, las ventas online experimentaron un fuerte crecimiento: de marzo a mayo, el canal online aumentó un 54%, duplicando el número de compradores. El cambio continuó durante los siguientes meses, lo que ha supuesto que en 2020 más de seis millones de personas hayan comprado alguna categoría de cuidado personal por Internet.

"En 2020 el sector de la belleza y el cuidado de la piel se ha tenido que reinventar y responder rápidamente a las nuevas necesidades y demandas de un mercado cada vez más conectado y atento", explican Mario Parteli y Luca Della Croce, fundadores de Abiby. "Esta nueva normalidad se consolidará en 2021 y conducirá no sólo al nacimiento de nuevas tendencias y hábitos, sino también a una compra más consciente en la que prevalecerán la calidad y la singularidad del individuo, facilitada por lo digital y sus infinitas posibilidades".

Desde Vozpópulivamos a vaticinar, de la mano de expertos en cada sector, las tendencias que van a marcar el mundo de la belleza a lo largo del 2021. Repasaremos diferentes categorías como la cosmética, la peluquería, el maquillaje o la cirugía estética para detectar las nuevas corrientes que dominarán los próximos meses y así poder ser de los primeros en estrenarlas.

Cosmética: productos más sostenibles y personalizados

En 2020, entre el confinamiento y las mascarillas, los consumidores cambiaron sus hábitos y primaron la calidad de los productos elegidos frente a la cantidad. Esta tendencia ha venido para quedarse y se mantendrá a lo largo del nuevo año. Una de las consecuencias de esta forma de consumo más reflexiva es que las compras compulsivas van desapareciendo así como los métodos que nos incitan a ellas como la publicidad invasiva o el poder de los influencers en las redes sociales.

El 2021 se dedicará a una cosmética limpia, sostenible y más consciente, con respeto a las personas y al planeta

Ahora la elección del producto que se va a comprar se va a estudiar de antemano por lo que nos informaremos mucho más antes de ir al punto de venta consultando webs especializadas o las páginas de las firmas cosméticas para conocer a fondo sus productos. Esta nueva metodología más relajada nos permitirá fijarnos en aspectos como la sostenibilidad o la presencia de ingredientes orgánicos y naturales de los cosméticos. Por esta razón, el año 2021 se dedicará a una cosmética limpia, sostenible y más consciente, con respeto a las personas y al planeta.

La mayor atención a los productos adquiridos va acompañada de una búsqueda constante de una verdadera "experiencia de belleza" a la medida del cliente. Para satisfacerla, nace la necesidad de contar con productos cada vez más personalizados que cumplan todas las especificidades y necesidades de cada cliente. Para lograr esta personalización, cada vez será más común el uso de herramientas de tecnología digital que garanticen una mayor variedad de opciones. Por ejemplo, será posible que antes de comprarte una crema hidratante te analicen la piel para venderte una crema 100% personalizada a tus necesidades.

Otro de los cambios que comenzaremos a ver en los estantes de las tiendas son los productos sin género. Se empieza a eliminar la línea que separa la cosmética femenina de la masculina, lo que prima desde este año no es tanto el sexo como el individuo.

En los últimos años se ha abierto paso en nuestra sociedad una idea que se reforzará aún más en 2021: la belleza empieza también, y sobre todo, desde dentro. Este año habrá un crecimiento en el mercado de productos que promueven la belleza desde el interior, como los suplementos o los productos bebibles, y aquellos que contengan ingredientes activos naturales calmantes y relajantes.

Maquillajes: internacionales y a prueba de mascarillas

Si hablamos de maquillaje, tenemos que hablar de los cambios que ha producido durante el 2020 el uso de las mascarillas. Las consumidoras están fijándose más en los productos dedicados a la mirada como las cejas, las sombras o las pestañas. No sólo eso, son las propias mascarillas las que han impulsado la búsqueda de productos a prueba de ellas y sin transferencia en todo tipo de maquillajes como las bases o los labiales. Como nos esperan más meses en compañía de las mascarillas, esta tendencia hacia potenciar la mirada seguirá reinando durante este año.

En los últimos meses las mujeres se ha maquillado menos lo que les ha permitido dedicar más tiempo y atención al cuidado de la piel. Estos nuevos hábitos han sido acompañados por las nuevas modas internacionales que han aparecido en nuestro país y que serán las verdaderas estrellas de los estilos de 2021. Por un lado, la belleza coreana, llena de nuevos pasos en el cuidado de la piel y que está convirtiendo en indispensables productos que eran muy extraños en el mercado español hasta ahora como las brumas, los rodillos faciales o los peelings enzimáticos. Por otro lado, las influencias de Escandinavia y Japón, áreas geográficas que se centran en looks más minimalistas y puros y que marcarán la estética de los próximos meses.

Peinados: nuevos colores y viejos cortes

Con la llegada de la pandemia hemos optado por un aspecto sencillo y nos hemos acostumbrado a vernos naturales. Con el estreno de un nuevo año vamos a preferir un cambio de 'look' que termine con esta monotonía que ha caracterizado el 2020, eso sí, buscando como denominador común la comodidad y peinados que sean fáciles de mantener.

Tan importante es saber elegir el corte como el color

Una de las tendencias más fuertes es la denominada "Color Melting" que consiste en una técnica de fundido de color en la que se busca la suavidad en el cambio de tono para dar contrastes suaves sin que se note la transición entre ellos. Tan importante es saber elegir el corte como el color del tinte:"un color bonito puede perderse sin un peinado pensado para reforzarlo. Un color no vale nada sin el conjunto pensado para potenciarlo”, reconoce Dídac Cuellar, peluquero en Trasquilón Perruquers, inscrito a la plataforma Uala. Similar es el estilo "Color contouring" que es una técnica de color que consigue situar estratégicamente tonalidades claras y oscuras en ciertas localizaciones para destacar el contorno del rostro.

Continuando con el color, seguirán siendo protagonistas las mechas degradadas que han robado el corazón a miles de mujeres y hombres de cabello medio o largo. Hablamos de degradados y reflejos muy sutiles que dan mucha luz al cabello buscando un efecto natural que luzca como aclarado por el sol.

Si buscamos un cambio más radical, tendremos que abrazarnos al "Cotton Pink". El rosa del algodón de azúcar llega este año para sustituir al gris que lleva tiempo siendo muy popular entre las chicas jóvenes. “Estamos hablando de un tono rosa suave que no da problemas con el rubio. A diferencia de colores fríos o grises, no apaga el rostro, ni tampoco te hace parecer más mayor y aporta dulzura”, comenta Cuellar.

Entre los nuevos cortes que marcarán tendencia nos encontramos con el tipo Bob. “Desde el más clásico, al Bob invertido que te quita 10 años de golpe”, destaca Carmen Bethencourt Marrero, directora del estudio creativo de estilismo, KAHLO, inscrito a la plataforma Uala. Los flequillos vuelven a estar de moda, sobre todo los inspirados en los años 70. “Será lo que más veamos en el invierno del 2021”, apuesta Bethencourt Marrero.

El llamado corte Pixie también tendrá multitud de seguidoras. Tanto en su versión a capas, que mezcla a la perfección elegancia y desorden y que da al rostro un toque de rebeldía, como en su fórmula entrecortada con base a máquina que aporta personalidad y estilo porque consigue aumentar al máximo el volumen y ese aspecto retro que tantas mujeres buscan en la actualidad.

Medicina Estética: la búsqueda de la naturalidad

Tener unos labios sensuales es el objetivo más demandado por las consumidoras europeas en los últimos años, una moda aupada por las redes sociales y la dictadura del selfie. Tanto es así que los profesionales de medicina estética afirman que, a pesar de las mascarillas, se siguen demandando los tratamientos de voluminización de los labios.

El cirujano plástico Moisés Martín Anaya apunta que lo que se demandan no son ya tanto técnicas para conseguir unos labios XXL, sino procedimientos rejuvenecedores. Eso implica tratar el contorno, recuperar el color, marcar las líneas del labio superior, y, por supuesto, dotarle si es necesario de volumen. Para lograrlo se recurre al ácido hialurónico que, en algunos casos, se recomienda ir probando poco a poco para determinar cuál es la proyección adecuada a la armonía del rostro. La tendencia a unos labios voluminosos se mantendrán durante el 2021 aunque el volumen que se lleva es cada vez menor y más natural.

Pero si algo se ha comentado en este 2020 ha sido la decisión de algunas famosas de retirarse los implantes de pecho o de cambiarlos por unos de talla menor. Para el doctor Martín Anaya, no dejan de ser casos aislados de personajes populares que sucumbieron a la moda de las tallas extra grandes que imperó en los años 90 y que hoy buscan una apariencia más natural. Esto no quiere decir, puntualiza el experto, que la mujer haya renunciado a aumentar su pecho con ayuda de la cirugía estética. Muy al contrario, la cirugía de aumento de mama sigue siendo la más demandada en todo el mundo. El doctor Martín Anaya cree que ni ha decaído ni decaerá este año “ya que es un tratamiento de costes no muy elevados, con buenos resultados y poco riesgo quirúrgico”.

Así pues, menos es más en este 2021,con una tendencia más delicada y asociada a la salud estética. Lo bello si natural, dos veces bello.