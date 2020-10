Tania Sánchez, ex de Pablo Iglesias, se cobra su venganza contra Irene Montero

La sororidad es selectiva, como bien te venimos diciendo desde hace meses en Vozpópuli. Las 'feministas' apoyan a según qué mujeres. Normalmente quedan fuera del club morado aquellas de otras ideologías políticas, aunque no sólo éstas.

Este viernes, Irene Montero y el feminismo de cuarta ola han perdido otra batalla al ser derrotadas por mujeres de dentro. Todo comenzó con la queja de la diputada diputada andaluza Teresa Rodríguez, quien tuvo un enfrentamiento con la ministra de Igualdad acerca de la expulsión de la primera del grupo Adelante Andalucía. Pero a esta pelea se sumó Tania Sánchez, ex de Pablo Iglesias.

Irene Montero y su sororidad selectiva

La pelea de gatas comenzó después de que Irene Montero justificase en RNE la salida de Rodríguez durante su baja por maternidad. "La política no para", dijo la ministra.

Teresa Rodríguez mostró su enfado en Twitter por las palabras de Montero, y la pareja de Iglesias volvió a responder: "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones".

Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad! pic.twitter.com/ZfBYOkBxV0 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Tras esas palabras, Rodríguez lanzó un duro ataque a Montero: "Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio". Un ataque con tintes personales, sin duda.

Rodríguez dijo más y confesó haberse sentido sorprendida por esta respuesta de la ministra de Igualdad: "Pensaba que la 'sororidad'era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no".

"Tengo la tranquilidad de haber apoyado a Irene Montero siempre que la han atacado desde el Patriarcado y lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas", añadió la andaluza.

Tengo la tranquilidad de haber apoyado a @IreneMontero siempre que la han atacado desde el Patriarcado y lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Y cuando todo esto no podía ir a peor para Montero, se metió en la guerra Tania Sánchez, ex de Pablo Iglesias, quien no dudó en apoyar a Teresa Rodríguez y cargar, de paso, con su enemiga, Irene Montero:

Una vez más se impone el patriarcado, del que no se libran muchas mujeres, intentando desacreditar la posición política de @TeresaRodr_ con la clásica acusación de “histeria”. Por no hablar de la falta de respeto al permiso de maternidad. En fin, fuerza comadre — Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) October 30, 2020

Tania Sánchez y enemistad con Pablo Iglesias e Irene Montero

Antes de continuar con el tema, cabe recordar qué pasó entre Tania Sánchez, Irene Montero y Pablo Iglesias. Tania y Pablo iniciaron una relación sentimental, antes de la entrada en escena de Irene, y rompieron en 2015. No está claro cuándo comenzó el noviazgo porque en aquella época ninguno gozaba del interés mediático de la actualidad.

Después de que Pablo Iglesias y Tania Sánchez rompieran, ella dejó de tener protagonismo en Podemos. De la noche a la mañana, dejó de ser reclamada por los medios y desapareció de las tertulias. A nivel político sus intervenciones en el Congreso dejaron de tener importancia y fue enviada al ‘gallinero’ del Congreso, concretamente detrás de una columna.

Esto sentó muy mal a Tania Sánchez, que se sintió humillada por la actitud de Pablo, quien ya no contaba con ella como cara visible del partido. El rencor y el distanciamiento la hicieron unirse a Iñigo Errejón y a otros ex-podemitas que acabaron montando Más País.

¿Y qué tiene que ver Irene Montero con todo esto? Pues que, presumiblemente, Pablo ya estaba forjando amistades íntimas con la hoy ministra antes de cortar con Tania. De hecho, Pablo Iglesias e Irene Montero se conocen en 2014 y en diciembre de 2015, pocos meses después de cortar con Tania, le dice a Irene que será su vicepresidenta si gana las elecciones, aunque al final no ganaría, pero ésta comenzó a tomar protagonismo en el partido.

Así pues, Tania no sólo siente rencor por Pablo, sino también por Irene, pues ambos la apartaron de la escena política y pública y de Podemos.

La venganza de Tania Sánchez contra Irene Montero

Así pues, Tania Sánchez, diputada por Más Madrid en la Asamblea madrileña, mostró su apoyo a la andaluza: "Una vez más se impone el patriarcado, del que no se libran muchas mujeres, intentando desacreditar la posición política de Teresa Rodríguez con la clásica acusación de “histeria”. Por no hablar de la falta de respeto al permiso de maternidad. En fin, fuerza comadre", escribió en Twitter.

En otro tuit, Tania recordó su propia experiencia, esta vez ya en clara referencia a las palabras de Irene Montero: "En el año 2019 fui la primera mujer en ejercer el voto telemático por maternidad en la Asamblea de Madrid. Hasta entonces la política ni se paraba ni se adaptaba a la maternidad. Aún queda mucho para poner la vida en el centro; no permitamos retrocesos por jugadas de mirada corta".

La venganza, como siempre dicen, se sirve en plato frío, ya que sabe mejor.