Tania Llasera recurre a una sencilla dieta y logra adelgazar diez kilos en tiempo récord

Se calcula que, de media, los españoles hemos ganado entre 3 y 4 kilos en el confinamiento obligatorio a causa del coronavirus. Sin embargo, otros se han salido de esta estadística y han empezado a cuidarse más, logrando así perder los kilos que les sobraban.

Una de estas personas es Tania Llasera. La presentadora, de 40 años, se ha puesto manos a la obra en estos dos meses de encierro para adelgazar nada menos que diez kilos. Te contamos cómo lo ha hecho.

La dieta de Tania Llasera con la que ha logrado perder diez kilos

"Llevaba años informándome y coqueteando con el 'ayuno intermitente' y con el encierro por coronavirus la primera semana me agobió tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el ayuno intermitente. Pensé: 'Ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuándo lo ingiero'. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello. Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar (al menos antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno (solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial", confiesa Tania en su Instagram.

Tania Llasera sólo come entre las dos de la tarde hasta las ocho, más o menos. Además, entrena tres veces a la semana

La presentadora sólo come entre las dos de la tarde hasta las ocho, más o menos. Además, entrena tres veces a la semana: "Es impresionante cómo el cuerpo tira de las reservas disponibles. El resto del día se puede tomar agua o infusiones".

Qué es el ayuno intermitente y por qué adelgaza mucho

El ayuno intermitente es un patrón alimentario que alterna entre períodos de ayuno y de alimentación, como su propio nombre indica. Los métodos comunes de esta tendencia incluyen ayunos diarios de 16 horas o de 24 horas durante dos veces por semana.

Aunque parezca novedoso, el ayuno ha sido una práctica extendida desde hace miles de años. Los antiguos cazadores-recolectores no tenían supermercados, frigoríficos ni alimentos disponibles todo el año. Como consecuencia, a veces pasaban horas o días sin comer nada.

Los defensores del ayuno intermitente aseguran que seguirlo es la forma más natural de alimentarse, ya que comer tres, cuatro o cinco veces al día, dicen, es innecesario.

Si haces ayunos diarios de 16 horas, como Tania Llasera, tendrás que hacer la última comida del día a las 4 de la tarde si desayunas a las 8. O cenar a tu hora pero saltarte al día siguiente el desayuno (sólido) y hacer la comida de medio día de forma normal. Es decir, es bastante fácil de seguir.

Si interrumpimos la ingesta de alimentos durante 16 horas, conseguimos varias cosas:

Reducción del número de calorías que ingerimos.

Modificar los niveles hormonales para facilitar la quema de grasa, como aumentar la liberación de noradrenalina , una hormona que facilita la pérdida de peso.

, una hormona que facilita la pérdida de peso. Disminuir el azúcar en sangre , lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar.

, lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar. Acelerar el metabolismo del 3,6 al 14%, según varios estudios.

¿Te vas a animar a probarlo?