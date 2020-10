C. Tangana no se puede olvidar de su ex Rosalía, de la que habla en 'Demasiadas mujeres'

C. Tangana ha presentado su nueva canción 'Demasiadas mujeres', que forma parte de su próximo álbum de estudio 'El Madrileño', en la que habla de las relaciones que ha tenido y del daño que ha causado a muchas mujeres porque solo buscaba sexo de una noche.

"No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito, borracho en Berlín, escuchando un techno que me hacía empujarla como un animal", se le escucha decir al principio de la canción al rey del trap.

El videoclip parece representar el entierro del propio cantante, en el que se ven a varias mujeres llorar por él. Entre estas viudas vestidas de negro con peineta, a modo de Manolas, que lloran por su muerte,hay rostros conocidos como Daniela Blume o Julia de Castro.

"No me puedo olvidar de la que se fue con mis ganas de amar"

La letra de la canción parece reflejar la propia historia personal del cantante. Incluso parece que habla de su relación con Rosalía, con la que rompió en mayo de 2018, como os contamos en 'Vozpópuli' en exclusiva. Sin embargo, después han seguido manteniendo una buena relación de amistad.

No ha pasado desapercibido para los fans y usuarios de las redes unas palabras e imágenes del videoclip que parece que evocan a la cantante Rosalía, ya que la mujer que aparece se da un aire a la artista catalana, es morena de pelo largo y va vestida de rojo, un color que ella suele llevar con frecuencia.

Además, en el momento en el que aparece Tangana con esta mujer, a él se le escucha cantar que no se puede olvidar "de la que que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar".

¿Aparece también Berta Vázquez?

Muchos fans de los cantantes también están comentando que otra de las mujeres que aparecen en el video, es Berta Vázquez, la actriz que también fue pareja de C. Tangana.

La pareja fue pillada junta dándose besos y arrumacos en el festival de Primavera Sound, al mes de conocerse la ruptura con Rosalía.

A ritmo de procesión y de 'Campanera'

La canción es una mezcla de sonidos e imágenes pertenecientes a la España profunda o rural, en la que mezclan diferentes estilos musicales: desde el urbano a las cornetas y tambores de 'El Amor', una marcha del Rosario de Cádiz grabada y recogida en el disco 'Eternidad' hace ya unos siete años. También se escucha la característica melodía de 'Campanera' de Joselito.