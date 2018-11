La 'espantá' de C. Tangana en 'OT 2018': "Le falta educación, se ha reído de todos"

C. Tangana ha sido uno de los artistas invitados en la gala 9 de 'OT 2018'. El cantante ha interpretado 'Un veneno'. Ha llamado la atención su atuendo y presencia, pero lo que más ha dado que hablar en Twitter ha sido que se ha ido sin despedirse.

Normalmente, cuando los artistas acaban su actuación, intercambian unas palabras con Roberto Leal, el presentador. De hecho, es lo que han hecho este miércoles los también artistas invitados Manuel Carrasco y Vanesa Martín. No obstante, Tangana ha decidido no hacer lo propio y tras finalizar ha dado media vuelta y se ha ido.

"¡Hasta luego, Mari Carmen!", le ha dicho el presentador, que se reía por lo sucedido. "Se nos va emocionado".

💥 C. Tangana ha revolucionado la #OT18Gala9 con su tema 'Un veneno' 🔥 Por si te lo has perdido... 👇👇 La genial despedida de @RobertoLealG incluida: “¡Hasta luego, Mari Carmen!” 🤣🤣 https://t.co/JOpk3Polkd pic.twitter.com/Akk2Ie88XS

Nada más salir de plató por patas, Tangana ha colgado este vídeo en su Instagram, en el que se le ve riéndose:

En redes sociales, los seguidores del talent show han sido muy críticos con el joven:

"Le ha faltado el respeto a España":

"Ha dejado hablando solo a Roberto":

"Riéndose de todos":

"Ha sido un maleducado":

C. Tangana ha sido un maleducado. Si no te gusta el programa no vayas, pero no faltes al respeto a los que trabajan allí #OT18Gala9