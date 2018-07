El castigo de Tana Rivera: la mandan a África de voluntariado previo pago de 1.500 euros

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha suspendido por segunda vez la selectividad, por lo que sus estudios universitarios tendrán que esperar. Tras el suspenso, los padres de Cayetana, a la que llaman Tana cariñosamente, han decidido enviarla a Ghana de voluntariado.

La joven puso rumbo al país africano el pasado viernes junto a un grupo de amigas y estará allí durante tres semanas. Tana se aloja en el campamento de Winneba, una localidad situada al sur del país en la que trabaja la asociación española Yes We Help, con la que se ha ido la nieta de la fallecida duquesa de Alba.

Para ir de voluntaria como Tana, hay que pagar 1.500 euros

Sin embargo, el poder ir como voluntaria con esta asociación no está al alcance de cualquiera ya que implica un desembolse importante de dinero, 1.500 euros por los 25 días de voluntariado. De estos, 850 están destinados al alojamiento y comidas, más el coste de los vuelos, el visado y las vacunas necesarias.

Durante su voluntariado, Cayetana colaborará en las tareas relacionadas con la educación y sanidad, ayudando a profesores y médicos de la zona, según ‘Vanitatis’, y además, participará en actividades deportivas y de ocio. Los fines de semana son para el tiempo libre y tras acabar el voluntariado, la hija del torero dispondrá de 3 días para hacer turismo.