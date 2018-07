La hija de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, ingresada en el hospital

Ante la preocupación de sus seguidores, Tamara Gorro ha desvelado a través de las redes sociales el motivo por el que lleva unos días sin publicar sus vídeos en las redes sociales, no es otro que su hija Shaila, de 2 años, se encuentra hospitalizada desde hace tres días.

“Familia virtual, sois muchos los que me estáis preguntando por qué no publico y no hay vídeo. No hay necesidad de ignorar a esos mensajes y más cuando se que lo hacéis porque os preocupáis. Shaila nos pegó un pequeño susto hace dos días y estamos en el hospital ingresados. Está todo controlado. Mañana si dios quiere nos vamos a casita ¡Os quiero mucho!”, escribía el pasado miércoles.

Junto a estas palabras, la presentadora ha compartido una imagen, en la que su hija sale acariciando el cuello de su madre y se puede ver una especie de vendaje en el brazo de la pequeña.

Para tranquilizar a sus fans, la extronista ha grabado un vídeo en el que le pregunta a su hija cómo se encontraba y ésta responde gritando: “Biiiienn”.

El marido de Tamara, el futbolista Ezequiel Garay, también ha compartido una imagen en la que coge en su mano el brazo vendado de su hija, y ha escrito junto a la foto: “Nunca te soltaré la mano, princesa de papá. Gracias a Dios fue un sustito, pero mi pequeña está muy bien”.

Tras el gran susto, Tamara ha compartido hace unos minutos una imagen de ella y su hija saliendo del hospital, junto a las palabras: “Nos vamos a casita! Adiós hospital, hasta siempre”, ha escrito desprendiendo felicidad.

Shaila es la hija mayor de la pareja, que nació gracias a la gestación subrogada en 2015. Dos años después, Tamara Gorro dio a luz a su segundo hijo, Antonio, y ahora la presentadora y Ezequiel se encuentran en trámites de adoptar un tercer hijo.