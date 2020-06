¿Por qué Tamara Falcó trabaja tanto en televisión si será marquesa de Griñón?

Parece que Tamara Falcó ha cogido gusto a los fogones. La ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity no solo ha vuelto al programa de la octava edición del talent culinario de TVE para ver a los aspirantes sino que este verano comienza un nuevo proyecto junto con el chef Javier Peña, llamado Cocina al punto.

La socialité no para quieta, sobre todo en lo que a trabajos televisivos se refiere. Pero ¿de verdad le apasiona el mundo de la cocina o quizá no le va tan económicamente bien como todos creemos? Ha tenido su propio reality al más puro estilo Kardashian, ha posado y hablado en numerosos reportajes del papel cuché, pero no ha sido hasta su participación en Televisión Española cuando de verdad ha triunfado. Entonces, ¿por qué trabaja tanto en la pequeña pantalla si tiene su propia marca de ropa y va a heredar el título de marquesa?

Las cuentas de Tamara Falcó

El ojito derecho de Isabel y el difunto Carlos Falcó heredará el marquesado de Griñón tras el fallecimiento de su padre el pasado 20 de marzo con 83 años. La también diseñadora de moda agradecía en su perfil de Instagram las últimas voluntades de su progenitor tras la cesión del título: "Gracias Papi por dejarme el legado más bonito que se le puede dejar a una hija: tu amor".

Tamara, que será la segunda mujer en detentar el título, también se aventuró en 2016 en el mundo dela moda: TFP by Tamara Falcó, aunque no fue hasta dos años después cuando sus fans (y clientes) pudieron disfrutar de su primera colección, un conjunto de prendas ligeras y coloridas. Lo cierto es que la empresaria ha tenido mucha suerte desde que creó su marca. Al contrario que otras entidades que pierden con su inversión durante los primeros años y no obtienen ganancias hasta dos o tres después de su creación, la hija de Preysler consiguió beneficios desde el comienzo.

El portal Influencer Marketing Hub realizó un estudio de la cuenta de Falcó y concluyó que estaría recibiendo entre 1.300 y 2.400 euros por cada post o fotografía que publica, atendiendo a su número de seguidores y las empresas que patrocina.

Además, la joven se ha convertido en un gran reclamo publicitario para importantes marcas. Entre las firmas que ha patrocinado últimamente están las de Carolina Herrera, Zara, LG Signatures, las joyas RABAT, los cosméticos Sisley París y la ginebra Tanqueray. No sabemos realmente por qué Falcó se involucra en este nuevo proyecto de TVE, pero estamos seguros de que con su desparpajo, alegría y buena educación, triunfará allá donde vaya.

Su cambio de imagen tras ganar 'MasterChef'

En su nuevo programa, Cocina al punto, que empieza a grabarse este verano, la socialité deberá de preparar el mismo plato que Peña tras su visita por varios rincones diferentes de la geografía española. Ambos harán la misma receta, pero ella con sus preguntas será la voz de los espectadores que traten de emular las elaboraciones desde sus hogares. Además, de vez en cuando, recibirán a un invitado que tendrá que decidir quién ha hecho la mejor elaboración. Así deberá demostrar sus verdaderas habilidades tras salir de MasterChef y evidenciar que realmente es una digna ganadora del premio.

Lo cierto es la que joven se ha ganado el cariño de público. Tras su participación en MasterChef Celebrity, la imagen distante y fría de Tamara ha cambiado completamente. Falcó ha demostrado ser una persona simpática, entrañable y culta que sabe respetar las ideas y posturas de cualquiera, por muy diferentes que sean. No sabemos si Tamara tiene la necesidad económica de trabajar, si realmente le apasiona el mundo de la cocina o le ha cogido el gusto a la televisión, pero lo que sí creemos es que tras mostrar su verdadero yo en las cocinas del talent se merece que le vaya todo lo mejor posible.