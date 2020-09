Tamara Falcó reniega públicamente de Esther Doña, la exmujer de su padre

La relación de Esther Doña con Carlos Falcó, quien falleció a los 83 años el pasado 20 de marzo a causa del coronavirus, nunca ha sido bien vista ni aceptada por los cinco hijos de él. De hecho, Esther, de 42 años, abandonó a mediados de junio su residencia, el palacio de 'El Rincón', propiedad de Carlos, después de que los hijos de su difunto marido lo pusieran a la venta inesperadamente.

Este mal rollo entre la viuda y los hijos de Carlos ha salido a relucir este lunes por unas entrevistas que ha concedido Tamara Falcó, quien era el ojito derecho de su padre.

Tamara Falcó reniega públicamente de Esther Doña

A Tamara y a Esther les unía antes Carlos Falcó, y ahora lo hace la televisión: mientras la primera se ha estrenado como colaboradora de 'El hormiguero' (Antena 3) y de 'Top Chef' (TVE), la segunda ha hecho lo propio con 'La Hora de La 1', el nuevo matinal de Televisión Española que comenzó el pasado 7 de septiembre.

Como ambas comparten cadena, algunos medios le han preguntado por su relación, a lo que Tamara ha respondido tajante: "No he podido verla, pero sé que está en 'Las Mañanas de TVE'. No coincido con ella porque estamos en platós diferentes".

Yo a Esther Doña le tengo mucho respeto, porque era la esposa de mi padre, pero tampoco hay mucha comunicación. El vínculo que nos unía era mi padre y ya no está

A la pregunta de si han hablado, Tamara no puede ser más sincera: "La verdad es que no mucho. Ella con Sandra habla y tal, pero conmigo no. Yo le tengo mucho respeto, porque era la esposa de mi padre, pero tampoco hay mucha comunicación. El vínculo que nos unía era mi padre y ya no está".

Ni hay relación ni parece que la vaya a haber nunca.

Una relación siempre difícil

La relación entre Carlos Falcó y Esther Doña, además, siempre fue cuestionada por todos sobre todo por su diferencia de edad de 41 años. Ambos salían desde 2017, y se casaron en una boda secreta e íntima en el palacio de 'El Rincón' en régimen de separación de bienes para evitar (más) habladurías.

Esther abandonó a mediados de junio su residencia, el palacio de 'El Rincón', propiedad de Carlos Falcó. Semarchó únicamente con sus pertenencias y su perrita Chloé, la bichón maltés que Carlos le regaló en 2018 por Navidad. Con una mano delante y una detrás, se ha publicado que la marquesa no ha recibido nada de la herencia del que fue su marido, ya que hicieron separación de bienes antes de su boda en 2017.

No obstante, sería de extrañar que no hubiera quedado nada para ella.