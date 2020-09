Tamara Falcó desvela el secreto de cómo ha perdido 20 kilos.

Tamara Falcó, de 38 años, no para de ganar espacio en televisión desde que ganó 'Masterchef Celebrity' y se dio a conocer ante toda España.

Tras el éxito cosechado y meterse al público en el bolsillo con su simpatía y espontaneidad, ha pasado a presentarun programa de cocina diario de la mano del chef Javier Peña, 'Cocina al punto', en TVE, y ahora tendrá una sección en 'El hormiguero', según desveló Pablo Motos este lunes.

"Desde que me vieron pelar conejos la gente dijo, algo le pasa a esta niña que no habíamos ubicado. No es tan difícil pelar un conejo, pero me vino fenomenal. No descarto ser pija pero pelo conejos", declaró entre risas la hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler.

Futura marquesa de Griñón

La nueva colaboradora de 'El hormiguero'será marquesa de Griñón, un título que ha heredado de su padre, Carlos Falcó que falleció a causa del coronavirus a los 83 años de edad el pasado mes de marzo. Sin embargo aún le queda tramitar todo el papeleo. "Todavía me queda un largo proceso, así que nunca se sabe. Es la primera vez que soy marquesa, así que no sé cómo va exactamente el proceso. Cuando lo firme el Rey preguntaré cuáles son mis derechos", indicó.

Motos le preguntó qué significado tenía para ella este título y que es lo que tendrá que hacer, a lo que Tamara respondió: "Mi padre lo describía como una encina milenaria que te pasan a ti y tienes que llevar el nombre bien". Y él decidió que nadie podía hacerlo mejor que ella.

También habló de su madre, Isabel Preysler, de la que ha heredado su belleza y elegancia. "Nos choca mucho cuando nos dicen que nos parecemos, discutimos muchísimo pero yo feliz. Mi madre para mi es un referente, la veo inalcanzable, pero ojalá me acerque a ella. Pero qué bien que la gente lo diga".

Tamara desvela cómo adelgazó 20 kilos

En uno de los momentos de la entrevista, Pablo Motos le sacó la portada de '¡Hola!' en la que aparece Falcó en bikini, una de las más vendidas de este verano. Fue entonces cuando ella desveló que ha adelgazado 20 kilos después de tener problemas de tiroides -en 2016 le diagnosticaronhipotiroidismo- y en un momento en el que lo estaba pasando muy mal.

Dos años más tarde, Tamara consiguió controlar su figura y su autoestima, y desde entonces ha logrado mantenerse. "Engordé 15 o 20 kilos y según mi madre, cuando sonreía no se me veían los ojos. Era un momento de mucho estrés emocional para mi. Ese verano me quedé en casa pensando que todos los problemas eran míos y solo comía filetes y tortilla de patatas", contó.

Después Tamara Falcó desveló cómo había logrado perder tantos kilos. "Empecé a salir y eso... Hay que encontrar lo que te funciona, tenía mucho estrés y conseguí sobrellevarlo, después mis dietitas, deporte y visitas a una clínica que me recomendó Mario".

Esta clínica es la conocida Buchinger Wilhelmide Marbella a la que van muchos rostros conocidos además de su madre Isabel Preysler y el novio de esta, el Nobel, Mario Vargas Llosa.

La extraña afición de Isabel Preysler

La diseñadora también reveló otras anécdotas de su familia como que a su madre y a ella les apasiona los artículos de papelería y coleccionan papeles y tarjetas de todo tipo. "En nuestras conversaciones solemos hablar mucho del papel. Mi madre tiene el mejor papel, tiene un armario entero, tarjetas, sobres… Yo tengo un rincón", desveló para asombro de Motos y de muchos espectadores.

Otra de las anécdotas de Tamara vino cuando Pablo le preguntó si hace "cosas normales como el resto de la gente", a lo que respondió: "Alguna vez he hecho calimocho con el vino de mi padre".