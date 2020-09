Tamara Falcó pide perdón a su madre y habla del "mal olor del metro" en 'El hormiguero'

Tamara Falcó se ha estrenado en 'El hormiguero' por la puerta grande, como no podía ser menos. La hija de Isabel Preysler comenzó este jueves como colaboradora del programa de Pablo Motos, y fue tal natural como siempre.

Falcó, que comparte sección con la pareja formada por Nuria Roca y Juan de Val, aseguró que el olor que más odia es "el del metro después de las tres de la tarde. Creo que deberían ventilarlo y demás", comentó, entre risas.

Odio el olor del metro después de las tres de la tarde. Creo que deberían ventilarlo más

Nuria Roca, sorprendida, le preguntó incrédula: "¿Pero tú montas en metro?". La nueva marquesa de Griñón le respondió que sí: "Claro, el metro en Madrid, vuela. También voy variando, unas veces voy en metro, otras en bici, en coche…".

"A los tíos les da igual que una tía sea un poco tonta"

La pregunta del olor la sacó a colación Pablo Motos. Los colaboradores debatieron después sobre si ser generoso resulta atractivo. Sobre esta cuestión, Tamara confesó: "Eso de ser generoso puede resultar más atractivo… Hombre, un tacaño tampoco mola, parece más feo. Hay cada guapo tonto… a los tíos les da igual que la tía sea un poco tonta".

Tamara Falcó pide perdón a su madre

La madrileña aprovechó también para pedir disculpas públicamente a su madre. «Pablo, la has liado (...) Tanto tú como yo le debemos unas disculpas".

"¿Qué he hecho ahora? Isabel, te pido disculpas, aunque no sé por qué", contestó el presentador.

«Me ha dicho mi madre que aclare que ella nunca me llevó a un convento. Al parecer, dijimos que lo había hecho. No sé, es una historia larga. (...) Me ha dicho que diga: ‘Yo no miento’… Bueno, no importa. Lo importante es que ya lo he dicho, ¿eh, mamá? Espero haberlo hecho todo bien para que no me mande más deberes para la semana que viene", añadió, de broma.

