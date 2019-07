Tamara Falcó a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya: "La idea comunista es súper bonita"

El programa de Bertín Osborne en Telecinco, 'Mi casa es la tuya', ha recibido la visita de Tamara Falcó y su perra Jacinta. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha contado detalles desconocidos de su vida acompañada también por Boris Izaguirre.

La finca de Osborne en Sevilla ha sido el emplazamiento escogido para el encuentro. El presentador ha llevado a Tamara y su mascota a sus aposentos, una habitación en la que el presentador Juan y Medio vivió durante dos años. Después, ambos se han dirigido al jardín para comenzar la entrevista.

Bertín Osborne y la fecundación in vitro

Bertín ha sacado el tema del matrimonio y la conversación ha ido derivando hasta el punto de que ha preguntado a Tamara si sería madre por fecundación in vitro. Ella ha afirmado: "No siento la necesidad como para eso", aunque ha confesado que, en un futuro, se plantearía adoptar.

Además, ha comentado. "Mi madre y mi hermana me han dicho que congele mis óvulos", dejando atónito al presentador, que también ha escuchado a Falcó describir la buena relación que mantiene con Ana Boyer y Fernando Verdasco.

Tamara Falcó habla sobre política

Más adelante, ha tenido tiempo para contar cómo fue entrevistar Mario Vargas Llosa para Vanity Fair. Un encuentro en el que el escritor confesó que había sido "marxista y comunista en su juventud". Tamara no ha dudado en dar su opinión sobre el asunto: "La idea comunista es super bonita".

Tamara hizo su primera entrevista a Mario Vargas Llosa y lo que más le sorprendió fue descubrir que fue marxista https://t.co/pfuKsjDdX2#MiCasaTamarapic.twitter.com/bEUtRAfYxh — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de julio de 2019

Sin embargo, ha remarcado que no cree en este sistema: "¿Por qué voy a trabajar en el campo si no me gusta el campo?". Bertín ha coincidido en sus pensamientos y ha argumentado: "No voy a trabajar tres veces más que otro para cobrar lo mismo".

Su relación con la prensa y la confesión de George Clooney

Tamara Falcó ha comentado que se lleva muy bien con los medios: "Mi relación es fenomenal porque tengo que amar al prójimo desde que me convertí". Ha descrito cómo los fotógrafos la esperan a la salida de misa algunos domingos y ha reproducido las palabras de uno de ellos le hicieron cambiar su opinión sobre el gremio: "Me dijo que su familia tenía que comer y pensé que no pasaba nada porque me hicieran una foto".

Por otro lado, ha desvelado una conversación que mantuvo con George Clooney, en la que el actor le explicó: "En Los Ángeles (los paparazzi) son maleducados para que tu reacciones y están buscándote las cosquillas". Una situación que Tamara y su madre experimentaron en un viaje a Nueva York, que culminó con los policías deteniendo a sus perseguidores.

La extraña fobia de Mario Vargas Llosa

La hija de Isabel Preysler también ha confesado un miedo de la actual pareja de su madre desconocido para el gran público: "Tiene miedo a las cosas con pepita". Ha dejado boquiabiertos a Boris y a Bertín cuando ha aseverado que su madre no se come las doce uvas porque a Mario Vargas Llosa le dan miedo.

Tamara nos cuenta la fobia más rara de Mario Vargas Llosa… ¡¡No puede tomar nada que tenga pepitas!! 😯🍉🍑🍈 https://t.co/pfuKsjDdX2#MiCasaTamarapic.twitter.com/3zcuZeD7Lz — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de julio de 2019

También ha explicado que, en uno de sus primeros encuentros con su actual pareja, su madre no paraba de comer aceitunas, algo que desagradó mucho al escritor: "Estuvo a punto de vomitar", ha asegurado.