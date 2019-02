Tamara Falcó queda con su ligue para ir a Misa: "Aún no nos hemos besado"

Tamara Falcó está saliendo con un hombre. La hija de Isabel Preysler y el Marqués de Griñón desveló en un evento de Jaguar que vuelve a estar ilusionada.

Siete años después de su última relación, la joven está de nuevo emocionada con el amor. Ambos se conocieron a través de una amiga. Tamara es muy tradicional, y reconoció que no tiene "apps para ligar".

Cita en Misa

Tamara contó, recoge la revista '¡Hola!', que de momento solo han sido "dos citas" y que "aún no ha habido beso".

Lo que más ilusión le hace de su nuevo amor es que es una persona religiosa, como ella: "Hemos ido un día a Misa juntos. Es todo muy reciente. ¡Tanto que aún no se lo he contado ni a mi madre!".

Es mayor que ella

Aunque no quiso decir de quién se trataba, sí que desveló algunos detalles: "Es poco más mayor que yo. No es conocido a nivel social. Es guapo, tiene los ojos verdes, muy deportista... y no se dedica a ganar dinero, sino al bien social".

También confesó que se lo pensará mucho para pasar por el altar, con su nueva ilusión o con quien sea: "Me han pedido dos veces matrimonio, pero en mi familia ha habido muchas separaciones y sé lo que conlleva un matrimonio roto... por eso me lo pienso más".

Supera su crisis personal

Tamara ya ha dejado atrás la crisis personal que sufrió el año pasado: "Ha sido muy edificante para mí montar mi empresa. Es muchísimo trabajo pero me encanta. Mi vida pública antes me llevaba más tiempo y me ha encantado tener mi proyecto personal que no tiene tanto que ver con mi vida social. Tengo la suerte, además, de que en mi familia me han ayudado", recoge 'Lecturas'.

