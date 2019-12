¿Y si lo de Tamara Falcó y Jordi Cruz fue algo más que tonteo? Hay nuevas informaciones

Hace dos semanas que acabó la última temporada de 'Masterchef Celebrity', concurso que ganó Tamara Falcó. La victoria de la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó fue más que merecida por numerosas razones, y sobre todo porque se convirtió en la protagonista de la edición por su tonteo más que evidente con Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado.

El 'roneo' entre la socialité y el chef culminó con un beso en los labios en la final. Ahora, treinta días después del fin del programa, Tamara revela datos que apuntan a que entre los dos podría haber habido algo más que juego.

¿Y si lo de Tamara Falcó y Jordi Cruz fue algo más que tonteo?

Entrevistada por la agencia Europa Press, Tamara ha revelado que cuando el programa se estaba grabando "Jordi Cruz no tenía novia". Recordemos que ahora sale con una arquitecta brasileña de 26 años.

Estas han sido las palabras textuales que la diseñadora ha dicho sobre lo que ocurrió, y lo que no, con el chef, entre las que destacamos "lo que pasó en 'MasteChef' se queda allí".

¿Y con Jordi?

Con Jordi muy bien.

El beso le salió del alma...

Lo que pasó en 'MasterChef' se queda allí.

¿Qué pensará la novia?

En ese momento no tenía novia.

¿Iba a por todas con él?

No. Como hubo aquel momento de la cobra pues lo hice para terminar así, un beso y ya está.

Tamara Falcó, la mujer del año

Desde que concursó en 'MasterChef', le llueven las ofertas: "Últimamente he tenido mucha suerte, el programa me ha dado mucha exposición y me están llamando para muchos trabajos", ha dicho la joven.

El peor recuerdo que se lleva de su paso por el talent culinario fue su discusión con Anabel Alonso: "Discutir con ella fue muy desagradable, pero lo entiendo, eran muchas horas de grabaciones y se tienen que ver todas las facetas nuestras, pero no me gusta discutir. He estado con ella fuera del programa y bien, me ha felicitado por mi victoria".

Su familia siempre la apoyó

"Mi padre es súper exigente y sabía que nunca había cocinado así, le pedí que me ayudara para visitar grandes cocinas. (...) Mi madre decidió venir porque vio el esfuerzo que estaba haciendo, ella es antiplatós de televisión. Cuando la vi aparecer tan elegante me pareció raro, durante el programa lo pase un poco mal cuando estaba cortando el pichón, porque ella lo pasa mal, intenté hacerlo lo más rápido posible. Ella me corregía desde lo alto".

Mario Vargas Llosa, pareja de su madre, también estuvo en su último programa, pero tuvo que ausentarse un rato: "Mario vino al principio y después tenía que ir a escribir su artículo para 'El País', se fue durante la grabación y luego vino. Vivió mi victoria como si fuera de todos, él es muy competitivo".

