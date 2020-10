Tamara Falcó por fin dice la verdad sobre Esther Doña, la viuda de su padre

La relación de Esther Doña con Carlos Falcó, quien falleció a los 83 años el pasado 20 de marzo a causa del coronavirus, nunca ha sido bien vista ni aceptada por los cinco hijos de él. De hecho, Esther, de 42 años, abandonó a mediados de junio su residencia, el palacio de 'El Rincón', propiedad de Carlos, después de que los hijos de su difunto marido lo pusieran a la venta inesperadamente.

Tamara Falcó, el ojito derecho de su padre, siempre ha renegado públicamente de Esther, dejando caer que la relación entre ambas no era fluida. Ahora, sin embargo, ha dado un paso más y ha dicho, claramente, que entra y Esther, nada de nada.

Tamara Falcó sigue echando de menos a su padre

Tamara Falcó, en un 'show cocking' junto a los Hermanos Torres, ha hablado con los medios de comunicación sobre su familia, que en los últimos meses ha sufrido tres pérdidas importantes: Carlos Falcó, Jaime Carvajal y Fernando Falcó.

La que más le ha dolido, sin duda, ha sido la de su padre: "Te quedas huérfano de alguna forma, de padre o de madre. Mi tío Miguel siempre decía que cuando se murió su madre tenía 65 años, había sido ministro pero se sentía huérfano. Al final es un poco así. Son irremplazables, son figuras que siempre han estado para ti y se me hace raro".

La socialité ha afirmado que primero pasó "la parte de shock" y que "luego pasa el tiempo y hay muchas cosas que echas de menos de él". "Doy gracias porque he tenido un padre estupendo, al final me consuela saber que ha sido un hasta luego, no un adiós. Mi fe me ayuda muchísimo, rezo y hablo con él, pero claro que le echo de menos", ha añadido.

Zanja todo con Esther Doña: "Nuestro vínculo se ha roto"

También ha aclarado abiertamente que ella con Esther Doña, nada de nada. "No es lo mismo cuando eres un niño y la nueva pareja de tu padre o de tu madre te pilla conviviendo con ellos, que cuando eres un adulto. En mi caso tenía 35 años cuando se pusieron a salir, mi relación con Esther ha sido poquita y es verdad que, por mi vida, el tiempo que pasaba con mi padre lo quería pasar con él, teníamos los dos agendas muy complicadas. Realmente el vínculo que nos unía era mi padre. Desafortunadamente, ese vínculo ha desaparecido, no tenemos mayor relación pero no por nada en especial, es que nunca la hemos tenido".

"Yo ni siquiera hablo con Esther, nunca he mantenido un contacto ni cuando estaba mi padre vivo", ha contado Tamara, tras aclarar que no se avisó a la viuda de su padre sobre la misa-funeral por un malentendido y que no fue adrede, pues ella pensaba que se lo diría Xandra y ésta no lo hizo porque se olvidó.

En cuanto a la vida personal de Tamara, tiene pendiente convertirse oficialmente en marquesa de Griñón y no descarta ser madre, cuando encuentre una pareja que merezca la pena, claro.