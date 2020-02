Tamara Falcó adelgaza muchos kilos: cómo ha conseguido perder tanto peso

Tamara Falcó (38) está en la cresta de la ola tras su incursión en la televisión con el talent culinario MasterChef, que ganó. El concurso de TVE la puso en primera línea e hizo que su caché se disparase.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, además, ha copado en los últimos meses muchas páginas del cuore por su ¿affaire? con Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado del programa de La 1.

Sea como fuere, la imagen pública de Tamara ha dado un espectacular subidón desde que acabó el programa, y como consecuencia ella ha decidido mejorar su aspectopasando por boxes y realizándose un nuevo cambio de look.

Además de por fuera, Tamara se está cuidando por dentro. Prueba de ello es que dos años después de que se comentara su aumento de peso, presume de cuerpazo en bikini.

Tamara Falcó presume de 'cuerpazo' en bikini

Tamara subió mucho de peso hace meses. Estaba hinchada y con unos kilos de más que llamaron la atención de todos. Su aspecto físico de entonces no le gustaba, y quiso cambiarlo.

Ahora, la socialité luce unos abdominales bien marcados y un cuerpo más definido, como ha mostrado ella misma en su perfil de Instagram.

Mucho más delgada que antes

El nuevo aspecto de Tamara dista mucho del que presentaba en 2018, cuando subió más de 8 kilos en poco tiempo:

¿Cómo ha perdido Tamara Falcó tanto peso?

La hija de Isabel Preysler no estaba a gusto con su peso, por eso decidió tomar cartas en el asunto e iniciar un nuevo tratamiento. Tamara se puso en manos de los médicos de la clínica Buchinger-Wilhelmi en Marbella para someterse a un tratamiento para bajar peso.

La joven no se sentía bien con el aspecto que tenía, según dijo su entorno en 2018: "Ella no se siente bien con su cuerpo actual, porque siempre ha estado delgada. Los amigos le dicen que está bien, pero tener una madre como la suya o una hermana como Ana no ayuda demasiado".

Tras todos estos meses, Tamara parece que al fin se siente cómoda en su propia piel, pues ha pasado de vestir ancha y 'esconderse' de la prensa a lucir orgullosa su cuerpo en bikini.