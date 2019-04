Elena Tablada no consigue olvidar a David Bisbal ni en su luna de miel

Si hay algo que evidencie que no se ha superado una ruptura es lanzar dardos al ex cada poco tiempo en redes sociales. Y esto es justo lo que hace Elena Tablada con David Bisbal, a quien no deja tranquilo ni en vacaciones.

La diseñadora se casó con Javier Ungría hace cuatro meses. Ahora la pareja se encuentra disfrutando de su luna de miel en Sudáfrica, y desde ahí la diseñadora le ha mandado un mensaje 'cifrado' a su ex.

No consigue olvidar a Bisbal

En pleno Safari, y en vez de desconectar como haría cualquier persona corriente, Tablada ha aprovechado para reflexionar sobre la maternidad.

Un nuevo dardo a Bisbal

"Sudáfrica, me has hecho cambiar mi forma de ver, sentir y respetar la naturaleza. Has hecho que entienda la importancia de que cada ser debe residir donde pertenece, en su hábitat. Gracias también por reafirmarme que una mamá SIEMPRE protege a su cría, no importa la especie a la que pertenezcamos, es nuestro instinto y eso es indiscutible", escribe la socialité en su Instagram.

Con estas palabras, Tablada parece lanzar un dardo al padre de su hija, poco después de que el cantante la acusara de no proteger la intimidad de la pequeña y sobreexponerla en redes sociales.

