Elena Tablada presume de retransmitir en directo el funeral de su abuela

Elena Tablada lleva mal las críticas, hasta el punto de amedrentar a periodistas por privado para que no publiquen cosas suyas. En los últimos días, Tablada ha estado siendo 'linchada' en redes sociales por retransmitir en directo el funeral de su abuela materna, llamada Elena Moura.

La mujer falleció a los 92 años de edad a causa del coronavirus. "Así serás siempre para mí. La más divina, la más disfrutona, la más querida y la más cuidada, la que todo le viene bien, la más sabia, la más cubana pero la más española, la más optimista y la más fuerte… Qué suerte la mía, mami, te adoro y te lo debo todo. Como voy a echar de menos nuestras conversaciones”, escribió Tablada en Instagram, antes de asistir al funeral, que fue justo lo que levantó la polvareda.

Elena Tablada, linchada por retransmitir en directo el funeral de su abuela

Elena Tablada, acompañada por su marido, su madre, su hermana y su hija Ella, acudieron al tanatorio y llevaron flores a la fallecida. Y le pareció buena idea compartirlo con sus seguidores de Instagram.

Primero publicó una carta de despedida y luego subió la foto junto al féretro, y en ella está con su hija, las dos con abrigos blancos. "Ella no quería faltar a la despedida de su 'bisa' y su amiga", escribió.

Se defiende de las críticas

Obviamente, a mucha gente le extrañó que Tablada compartiese este momento tan íntimo. Ella, en cambio, lo ve normal, y se h defendido públicamente.

"Mi familia somos peculiares sí, pero no tengo que gustarle a todo el mundo. Yo tengo la mejor familia para mí, y sí, hacemos fotos porque es la única manera de mantener el recuerdo vivo. Así me enseñaron, estoy orgullosa de ellos y ojalá todos sintieran el respeto que he heredado yo y que me han enseñado por respetar a los demás, cómo actúan ante el luto, y a tener grandes valores frente al luto como me han enseñado a mi", ha explicado en un vídeo en redes.

"No soy de estos vídeos, pero es que siento que tenía que hacerlo, porque el bullying online está fuera de control. Hay tanto odio en las redes, tanta envidia, tanta maldad, tanta falta de respeto, tanta inhumanidad… hay que hacer algo al respecto. Estoy muy tranquila con mi vida, allá cada uno con cómo vive la suya", ha añadido.

"Ya hace casi una semana que se fue mi abuela. Yo me crié con ella, era como mi madre. Quería dar las gracias por todos los mensajes, han sido un gran consuelo, muchos me han ayudado muchísimo. Quiero darle las gracias a las personas que tienen necesidad de dar su opinión. Cómo crío a mi hija, lo decido yo, lo pienso, lo medito, lo estudio mucho… Si la llevo a un funeral de su bisabuela lo hago porque ella me lo ha pedido", ha finalizado, muy indignada.

¿Qué opinas? ¿Crees que es normal compartir fotos del tanatorio y del funeral?