Las notas de Suso y Rafa Mora en Selectividad y la carrera que quieren hacer

Suso Álvarez y Rafa Mora son dos de los colaboradores de televisión de Mediaset que han decidido ponerse de nuevo a estudiar y sacarse una carrera universitaria. Los dos extronistas de 'Mujeres y hombres y viceversa' han logrado aprobar la Selectividad pero ¿qué notas han sacado y qué carrera quieren estudiar?

Suso ha aprobado la EBAU ( Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) o EvAU ( (Evaluación de Acceso a la Universidad) casi por los pelos. Ha sacado un 5,13 y eso que este año las pruebas de acceso están siendo más fáciles que otros años debido a la crisis del coronavirus y a la situación peculiar que han tenido que vivir los estudiantes durante el confinamiento.

Este año se han dado varias opciones de examen a elegir al haber tenido que estudiar el temarios desde casa y sin tener tanta ayuda de profesores. Esto ha conllevado que se presente mucha más gente este año, a lo que hay que sumarle que se ha aprobado a más de un 21% de los estudiantes de bachillerato, lo que se traduce en que las notas de corte para acceder a las universidades subirán.

Suso suspendió, pidió revisión y le subieron más de un punto

El exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' contó que se ha presentado para ampliar sus conocimientos y obtener un título superior. Además confesó que le gustaría estudiar Psicología, según contó en 'Viva la vida'. "Me gusta mucho Psicología, me hace mucha ilusión, creo que es lo que más me divierte", indicó a la vez que daba por sentado que debido a la baja nota que ha sacado, tendrá que ir a una universidad privada.

Sin embargo, el colaborador reveló que primero suspendió: "En un primer momento me llegó que no era apto por cuatro décimas. Envié un email para que me revisaran los exámenes y me subieron un punto más" en uno de sus exámenes.

La asignatura que se le ha dado mejor es Lengua Castellana en la que ha sacado un 7’5 y la que peor, Inglés, aunque no quiso especificar la calificación.

La nota de Rafa Mora en Selectividad

Otro de los colaboradores de Mediaset que también ha decidido hincar codos es Rafa Mora, que confesó hace unos días muy emocionado que estaba cumpliendo un sueño y había conseguido aprobar la prueba de acceso a la universidad. "El año que viene empiezo mi carrera universitaria", desveló feliz en 'Sálvame'. El novio de Macarena Millán, -concursante de 'La casa fuerte'-, fuequien animó a Suso a estudiar hace más de seis meses.

Mora también ha obtenido un 7,28 de nota media en la EBAU o EvAU y su deseo es hacer el Grado de Periodismo. Rafa lanzó un mensaje para aquellos que no confiaban en que se la fuera a sacar:"A los que me habéis apoyado muchas gracias y a los que no, a tragar y a seguirme viendo crecer. El año que viene empezamos la carrera de periodismo y dentro de cuatro añitos seré periodista. Un beso y gracias a los que me apoyáis y a los que no, pues eso, que también sois necesarios, así me motiváis. Me motiváis en todo".

Hace unos días el colaborador de 'Sálvame' recordaba algunos de los momentos más difíciles que ha tenido que vivir en el programa cuando otros compañeros le habían echado en cara que no es periodista: "A veces me hundí porque los compañeros me reprocharon que no soy periodista". "Un día tuve una movida con María Patiño y me lo achacó; Lydia también, pero son tonterías", señaló queriendo restar importancia.

Así las cosas, el próximo mes de septiembre podremos ver a los dos extronistas estudiando sus respectivas carreras universitarias mientras compaginan su trabajo en televisión.