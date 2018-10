Así fue el tenso enfrentamiento entre Suso y Miriam que acabó llegando a las manos

La fiesta que les organizó la dirección de ‘Gran Hermano VIP 6’ a sus concursantes, con el consiguiente alcohol de por medio, ha traído más de una polémica al reality. Por un lado se produjo la desafortunada conversación de Omar Montes con Asraf, que ha acabado incendiando las redes, donde los usuarios han pedido su expulsión disciplinaria por considerar que el exnovio de Isa Pantoja “ha incitado al abuso sexual” en ‘GH VIP 6’.

A esto hay que sumarle que momentos antes, se produjo un tenso enfrentamiento entre Suso y Miriam Saavedra. Todo comenzó cuando estando varios en la cocina, Miriam, trató de hacer una broma y llamó a Aurah de nuevo zanahoria. Aunque ella se rió, a Suso no le hizo tanta gracia y comenzó a llamarla chupachups: “Sólo tiene cabeza, esa chupachups”, decía riéndose. Mientras Aurah decía: “Vamos a tener buen rollo. Vamos a acabar la fiesta bien”. Algunos compañeros como Makoke o Mónica se reían mientras.

Una palabra que le repetía una y otra vez subiendo el volumen cada vez más. Miriam mientras hacia un gesto con las manos como si le disparara, sin decirle nada pero Suso continuó: “Chupachups, sólo tienes cabeza Miriam”, decía riéndose. “Que no te llame zanahoria, sino para mi es chupachups. Estamos en igualdad, eh, chupachups, no hay que insultar”.

Suso a Miriam: “Eres un chupachups, una mierda seca. Estás mal y podrida”

Suso se acercó entonces a la expareja de Carlos Lozano: “Miriam, me oyes o no, no hay que faltar al respeto”. Ella le preguntó entonces que a quién se lo había faltado, a lo que Suso respondió: “A todo el mundo”. Miriam le decía: ¿De verdad? Promételo”. Él insistía: “Te lo prometo, a todos. Te sientan muy mal las fiestas, lo que bebes, te sienta muy mal”. Aurah trataba de poner paz: “Déjala, ya está”.

Suso poco a poco fue subiendo el tono de la conversación a pesar de que empezó entre risas hablando con ella: “A mi me has pegado dos collejas, al otro le has tocado el culo, a ella le has llamado un nombre que sabes que no le gusta, a ella le llamas zanahoria que sabes que no le gusta… Eres una maleducada, tía, eso es de mala educación. Nadie te está faltando el respeto a ti pero eso que estás haciendo es de mala educación. Eres una maleducada. De buen rollo va insultando a todo el mundo, pam, colleja, pam, el culo, zanahoria... Está feo”. Miriam sólo repetía: “¿De verdad? ¿Tú lo has sentido así?”.

A pesar de que Aurah dijo que lo de antes no le había molestado como si ocurrió el día que Miriam le llamó zanahoria de mierda, Suso prosiguió con su discurso: “Zanahoria de mierda no se le dice a nadie y tú lo sabes que eres una persona inteligente porque sino te voy a llamar chupachups de mierda porque tú tienes mucha mierda encima. Por educación, Miriam”. Mientras Makoke y Aurah trataban de tranquilizarle cogiéndole, Miriam le soltó un beso.

Entonces ya Suso en tono serio le siguió diciendo: “Eres un chupachups y no tienes cabeza…Eres una mierda seca. No tienes valores, ni educación, estás mal y podrida… Chupachups de mierda… ¡Anda tápate!”, dijo entre gritos.

Miriam a Suso: “¿Me vas a pegar? ¡Pégame!”

Aurah y Makoke trataron de tranquilizarte y le apartaron de Miriam y aunque la exnovia de Carlos Lozano pareció tomárselo con tranquilidad, de repente salió a buscarle gritándole: “Es un déspota, asqueroso y repugnante”.

Minutos después, cuando Miriam y Suso estaban en el dormitorio se escuchó a la joven peruana decirle: “¿Me vas a pegar? ¡Pégame!”, a lo que Suso respondió tajante: “Yo, nunca”.

Después fue Mónica Hoyos, la enemigo número uno de Miriam, la que acabó tranquilizándola, según le ha contado Aurah a Ángel Garó a la mañana siguiente. “Miriam empezó a decir que sólo estaba bien con ella y que quería dormir con ella”, le explicaba atónita al actor.