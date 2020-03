Susanna Griso se ríe al hablar del teletrabajo de los españoles por el coronavirus

Susanna Griso no sale de una y se mete en otra. La presentadora de 'Espejo Público' fue este fin de semana muy criticada en las redes sociales después de que se recuperara un vídeo suyo en el que animaba a todas las mujeres a acudir al 8-M "a pesar del coronavirus", y este lunes vuelve a ser el centro de la diana tras hacer bromas sobre el teletrabajo de los españoles.

En pleno directo, la periodista ha hecho el siguiente comentario, en tono jocoso y con risas, sobre el teletrabajo que está ejerciendo la mayor parte de la población española ante la cuarentena obligada por el coronavirus:

"Cómo se agradece hoy no teletrabajar. Cómo se agradece. Y lo siento porque el sacrificio de verdad es el que hacen ustedes, en sus casas", ha dicho, riéndose, mientras algunos de sus colaboradores hacían lo propio.

Susana Griso se ríe de todos los que estamos confinados en casa mientras ella no. Después de ver cómo animaba a la gente a salir el 8M a manifestarse a pesar del coronavirus ya no sé como me sorprende 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/dnA2rBOrMl