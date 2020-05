Supervivientes: la increíble reacción de una concursante al enterarse de la pandemia de coronavirus en España

Elena Rodríguez, la última expulsada de 'Supervivientes 2020', se ha enterado de golpe de todo lo que ha sucedido en España con el coronavirus.

El primer caso detectado, los hospitales abarrotados, las elevadas cifras de fallecidos diarios, la habilitación de IFEMA como hospital o el Palacio de Hielo como morgue, la declaración del estado de alarma, el confinamiento, las multas, los aplausos a los sanitarios, la canción 'Resistiré' como himno...

Elena alucinaba este domingo al ver las imágenes de una dura crisis sanitaria que aún se está combatiendo. Unas imágenes de las que hemos sido testigos todos en tiempo real pero que vistas así, de golpe y de seguido, dan constancia de lo fuerte y dramático que ha sido esta pandemia para todos nosotros.

Elena "alucina" al ver lo que ha ocurrido con el coronavirus en España

Las caras de la madre de Adara eran un poema, y no es para menos. "He alucinado porque aquí, aunque teníamos información, nuestra mente volaba. Pero tanto como esto nuestras cabezas no han llegado a alcanzar. (...) Los verdaderos supervivientes son los que ha estado ahí viviendo esta tragedia. Les mando mis respetos".

Recordemos que a los concursantes del reality de Telecinco se les informó de lo que estaba ocurriendo en España y en el mundo, pero no de todo, pues tampoco tenía mucho sentido preocuparles estando aislados de sus familias y seres queridos.

Esta semana todos volverán de Honduras a España, pues el concurso toca ya su fin.