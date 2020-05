'Supervivientes 2020': el expulsado, los nominados y la jugada de Hugo contra Barranco

Se aproxima el final de 'Supervivientes'. Así lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez en la gala 14 del reality en la que Elena y Jorge Pérez se han jugado una plaza en el último tramo del programa de Telecinco.

Por otro lado, los conflictos han vuelto a ser la tónica habitual en la isla como sucedió en la gala pasada, Ivana ha acaparado minutos de protagonismo tras su expulsión, se ha conocido el nombre del primer finalista de la edición y el de los nuevos nominados.

Hugo e Ivana discuten de nuevo en 'Supervivientes'

La expulsión de Ivana Icardi puso punto y final a su drama con Hugo. Sin embargo, la joven regresó a la isla como fantasma del pasado con dos pollos con patatas para sus compañeros.

Ivana aprovechó el momento para pedirle a Hugo que le explicase el motivo de su ruptura a cambio de comer pollo, algo que cabreó a su ex que la acusó de ser "una chantajista". Esto derivó en una discusión en la que Ivana acusó a Hugo de "no tener sentimientos" mientras él le repetía que "su parte fea era insoportable".

La pulla de Ivana a Adara en su trifulca con Hugo

En la gala de hoy, tras visionar los vídeos, Hugo ha dado explicaciones sobre su ruptura con Ivana: "Siempre tiene un doble sentido conmigo que no me gusta, ha estado muy poco elegante". Sin embargo, el ex de Adara no ha encontrado el apoyo de sus compañeros. Rocío Flores ha sido especialmente crítica con él: "Cuando se le mete algo en sus bolas, no hay nadie que le saque de ahí".

Por otro lado, Elena ha recalcado su buena relación con Hugo y se ha mostrado molesta ante un comentario que Ivana le dedicó a su hija Adara: "Te pensabas que yo era como otra persona... Por eso cambiaste la estrategia, porque te ganaba en todo y no te servía".

A pesar de sus diferencias, las siguientes imágenes han mostrado a Ivana y Hugo resolviendo sus diferencias tras compartir una torta elaborada por el robinsón.

A pesar de sus diferencias, las siguientes imágenes han mostrado a Ivana y Hugo resolviendo sus diferencias tras compartir una torta elaborada por el robinsón. Estos vídeos también han revelado la animadversión de algunos compañeros hacia Elena.

Rocío Flores se lanza a la yugular de Elena

Cuando ha visto lo que piensan sus compañeros de ella, Elena se ha mostrado molesta y ha reprendido a Rocío Flores por su actitud. Esto ha provocado que la hija de Antonio David haya saltado como un resorte: "Eres una estratega aquí y en Pekín. Te has acercado a Jorge con una estrategia".

Eres una estratega aquí y en Pekín. Te has acercado a Jorge con una estrategia Rocío Flores

Sin saber muy bien cómo salir de la situación, la madre de Adara ha devuelto la acusación a Rocío y ha explicado que varios concursantes tienen miedo al gran apoyo que tiene en España gracias a su hija. "Yo no tengo miedo a nada ni a nadie", ha respondido Rocío.

Jorge Javier ha procedido entonces a preguntar a Albert Barranco si él cree que su compañera Elena ha sido estratega en el concurso. Aunque no lo ha afirmado, su contestación ha dado a entender que sí: "A mí me has preguntado varias veces a quién iba a nominar". A la vuelta de una pausa publicitaria, han seguido lanzándose dardos sin descanso hasta que han cambiado de tema.

El nuevo expulsado de 'Supervivientes 2020'

Elena y Jorge se lo han jugado todo en esta gala. A pesar del apoyo de su hija y haber abierto su corazón a la audiencia el pasado martes, Elena se ha convertido en la nueva expulsada de 'Supervivientes'.

La decisión ha sorprendido a los concursantes, especialmente a Jorge, que no creía que los suyos pudiesen hacer frente a los miles de seguidores de Adara.

La decisión ha sorprendido a los concursantes, especialmente a Jorge, que no creía que los suyos pudiesen hacer frente a los miles de seguidores de Adara.

En plató, Molinero ha valorado positivamente el paso de su madre por el programa: "Deja muchos miedos atrás".

El primer finalista de 'Supervivientes' y los nuevos nominados

Ana María Aldón y Hugo se han enfrentado en el Duelo al sol, prueba mítica del formato, para ver quién se erigiría como líder y, a su vez, como primer finalista de 'Supervivientes 2020'.

En este desafío de resistencia Hugo contaba con ventaja por su musculatura y por los problemas de hombro de su compañera, algo que ha allanado su camino hacia la victoria y le ha convertido en finalista.

Tras la prueba de líder, los concursantes han elegido a los nuevos nominados. Ana María y Jorge han empatado con número de votos y Hugo ha tenido que deshacer el empate, eligiendo al guardia civil como nominado del grupo.

Además, usando su poder, ha elegido a Barranco como nominado del líder. Una decisión que enfrenta a dos pesos pesados a las puertas de la final de 'Supervivientes'. Para culminar, Lara Álvarez ha mandado un emotivo mensaje desde la palapa antes de regresar a España.

Para culminar, Lara Álvarez ha mandado un emotivo mensaje desde la palapa antes de regresar a España.

