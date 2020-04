'Supervivientes' gala 9: el expulsado, los nominados y la dura bronca entre Barranco y Avilés

La gala 9 de 'Supervivientes' ha llegado cargado de acción a Telecinco. Jorge Javier Vázquez ha revelado el nombre del nuevo expulsado que se encontraba entre Hugo Martín, Elena, Fani y Yiya, los cuatro nominados tras la salvación de Jorge Pérez el pasado martes.

Por otro lado, José Antonio Avilés y Albert Barranco han vivido una fuerte discusión que podría poner fin a su amistad en el concurso. Tal ha sido la magnitud que hasta Rocío Flores se ha replanteado su relación con el colaborador de 'Viva la vida'.

José Antonio Avilés y Barranco, nuevos enemigos en 'Supervivientes'

La gala ha comenzado con los vídeos del conflicto entre Avilés y Barranco. El primer germen de dicha trifulca surgió con un cara a cara en el que el periodista se sintió minusvalorado cuando Albert expresó lo importante que era Jorge Pérez para él: "Me siento decepcionado contigo".

En el mismo día, caída la noche, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el periodista volvieron a enzarzarse a voces. Avilés acusó a su "amigo" de ser un estratega: "En este concurso nos has utilizado a Rocío Flores y a mí". Mientras, Barranco optó por llamarle "falso"

Avilés, a Barranco: "Tú a quien más has utilizado es a Rocío y a mí" https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala9pic.twitter.com/FxCCobXfHe — Supervivientes (@Supervivientes) April 16, 2020

Ya en directo, Avilés ha expresado que no quería "brotar", pero al final ha terminado hablando: "Si Barranco me ha dicho que Rocío y yo somos para él los más importantes de la isla con lo de Jorge me he sentido decepcionado". Por su parte, Albert ha seguido defendiendo su postura al borde de las lágrimas: "Me ha humillado, me ha pisoteado, ni a una persona que odio le hubiese hecho eso".

José Antonio Avilés me ha humillado, me ha pisoteado. Albert Barranco

Albert Barranco enloquece ante los ataques de José Antonio Avilés

Rocío Flores se ha mostrado neutral en la disputa y Jorge Pérez también se ha visto salpicado. Los vídeos han revelado que el guardia civil recibió reproches de José Antonio por una supuesta actitud interesada que puede derivar de su neutralidad ante los conflictos ajenos: "Has ido a hacer como Suiza, no meterte en nada".

Estás tarado de la puta cabeza, tú tienes un problema de hace mucho tiempo Albert Barranco

En las últimas imágenes mostradas sobre el tema, Avilés ha desvelado que la actitud de Barranco tenía como objetivo "darle una bofetada a Kiko Jiménez y a Gloria Camila", ya que el tronista tuvo un affaire con la hija de Ortega Cano y Kiko llevó a Barranco a un plató para que contase lo que él quería. En ese momento, Albert ha enloquecido: "Estás tarado de la puta cabeza, tú tienes un problema de hace mucho tiempo".

Avilés sacó temas del exterior con Barranco y explotó contra él, ¿qué os parece? https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala9pic.twitter.com/PzZvnDTgDW — Supervivientes (@Supervivientes) April 16, 2020

Mientras conectaban con Jorge Javier, Avilés ha seguido insistiendo en su tesis mientras Barranco ha expuesto que fue a ese plató en su día "para explicar que no se había aprovechado de Gloria Camila". Rocío Avilés ha criticado entonces las palabras de su amigo: "Qué feo Avilés, qué feo...".

Para culminar, Jorge Javier Vázquez ha elaborado su propia teoría que ha apoyado Rocío Flores: "Yo creo que a José Antonio Avilés le pone Barranco".

El concursante expulsado en 'Supervivientes'

Hugo Martín, Elena, Fani y Yiya se encontraban en la palestra al comienzo de la gala. La primera en ser salvada ha sido Elena, la madre de Adara, que ha agradecido a la audiencia su apoyo. El segundo ha sido Hugo Martín, que lo ha celebrado con un abrazo con Ivana Icardi.

Fani y Yiya se han batido en el duelo final y la segunda ha salido victoriosa. La novia de Christofer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha despedido definitivamente de 'Supervivientes' mientras Yiya no dejaba de alucinar con lo que acababa de suceder.

Fani se convierte en la concursante EXPULSADA de esta semana y, por tanto, debe abandonar la Palapa https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala9pic.twitter.com/ZMgHqKZy63 — Supervivientes (@Supervivientes) April 16, 2020

Hugo sufre un accidente durante una prueba

Los concursantes se han enfrentado esta noche a una prueba en la que se determinarían los integrantes de los bandos de siervos y mortales. Nada más comenzar, Hugo Martín ha recibido un cabezazo no intencionado de su compañero Jorge y ha caído al suelo redondo.

Lara Álvarez ha tenido que detener la prueba y ha devuelto la conexión a plató. Minutos más tarde ha explicado que Hugo había sufrido "un fuerte golpe en la nariz" y que iban a posponer su participación en la prueba para que pudiera recuperarse.

Tras el desafío, Yiya, Elena, Jorge, Hugo y Nyno han conformado el nuevo grupo de los siervos mientras que Rocío Flores, Ivana, Albert, Avilés y Ana María han quedado como mortales. Este cambio ha provocado que Hugo e Ivana tengan que estar separados y que Ana María y Rocío Flores, que han vivido ciertas tensiones, estén obligadas a convivir tras haber estado en bandos distintos durante todo el concurso.

Los nuevos nominados de 'Supervivientes'

En el bando de los siervos, Nyno Vargas se ha convertido en el nominado del grupo por decisión casi unánime mientras que Jorge Pérez, que se ha erigido como líder, ha nominado directamente a Yiya al ser la que menos conoce.

Los mortales han escogido a Avilés como nominado, incluida Rocío Flores. Por su parte, Ivana como líder ha nominado a Albert Barranco, uno de los rivales más duros en el concurso.