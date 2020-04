'Supervivientes' gala 8: el expulsado, los nominados y el ultimátum a Yiya por insultar a Rocío Flores

La gala 8 de 'Supervivientes' ha llegado cargada de conflicto. José Antonio Avilés, Hugo Martín y Ferre se han enfrentado al juicio del público para ver quién se convertiría en el expulsado de esta noche mientras Jorge Javier Vázquez y los colaboradores comentaban que era "la expulsión más dura de la edición".

Antes de conocer el expulsado, Rocío Flores ha tenido tiempo para dejarle las cosas claras a su tía Ana María Aldón, echarle un capote a José Antonio Avilés y discutir gravemente con Yiya. Por otro lado, tras conocer quién debía abandonar el reality de forma definitiva, los concursantes de 'Supervivientes' han elegido a los nuevos nominados.

La venganza de José Antonio Avilés que ha cabreado a Hugo Martín

José Antonio Avilés fue obligado a intercambiarse con Fani como parte de la mecánica del programa, cambiando a su vez de compañeros y de playa. Tuvo que pasar unos días con el bando de los siervos compuesto por Yiya, Ana María Aldón, Hugo Martín, Ivana Icardi y Nyno Vargas. Mientras, Fani estaría en el bando de los mortales con Rocío Flores, Jorge Pérez, Ferre, Elena y Albert Barranco.

Esta breve estancia se convirtió en una auténtica pesadilla para el periodista de 'Viva la vida' que llegó a asegurar que sus nuevos compañeros no le dieron la comida que le correspondía cuando estuvo allí. Para vengarse, ha aprovechado el intercambio más reciente en el que Hugo Martín, expareja de Adara, ha pasado unos días con ellos.

Avilés ha sacado el tema durante una de las comidas y ha conseguido hacer estallar a Hugo. El argentino ha calificado de farsante al periodista y José Antonio ha sacado a colación su relación con Adara: "El farsante de España eres tú". Además, le ha acusado de sentarse en los platós "a hablar de lo que no debe".

Ya en directo y tras visionar los vídeos, José Antonio Avilés se ha excusado: "Yo no dejaría sin comer a nadie". Para recabar más testimonios, Jorge Javier ha preguntado a Ferre si los siervos también le habían tratado mal y ha dicho lo siguiente: "Yiya se cree la dueña de la isla o algo". Las imágenes que han mostrado a continuación han dejado en evidencia a la joven.

Por si eran pocos en la discusión, Elena ha entrado para apoyar a su compañero y ha explicado que ellos tuvieron un detalle con Fani cuando ella fue la intercambiada: "Nosotros le dimos nuestra lata de garbanzos a Fani porque tenía mucha hambre".

Rocío Flores deja las cosas claras a Ana María Aldón

Al término de la trifulca anterior, Avilés y Ana María Aldón han continuado discutiendo. La mujer de Ortega Cano le ha lanzado un dardo envenenando durante el enfrentamiento: "Avilés solo quiere una entrevista de Rocío, es lo primero que dice".

Avilés solo quiere una entrevista de Rocío, es lo primero que dice Ana María Aldón

Esta frase ha encendido a Rocío Flores, que ha respondido a su familiar: "Estoy súper harta del mismo tema. Prefiero a un Avilés antes que a una Yiya o a un Pavón". Jorge Javier ha aprovechado entonces para preguntar a Rocío su opinión sobre las siguientes palabras de Aldón: "A mi familia la tengo en España".

He echado en falta que Ana María me echara un capote de vez en cuando y que el último día dijese que se iba a tomar una copa con Yiya, pues mira... Rocío Flores

Después de hurgar en la herida varias veces, el presentador ha conseguido que Flores diese la opinión que todo el mundo quería escuchar: "He echado en falta que Ana María me echara un capote de vez en cuando y que el último día dijese que se iba a tomar una copa con Yiya, pues mira...". Ha remachado aseverando lo siguiente: "Yo entré aquí haciendo mi concurso, pero tenía claro que iba a sacar los ojos si había algún familiar. Ella no lo ha hecho".

Estoy harta de que en este concurso se discrimine a gente por su aspecto físico Rocío Flores

Por último, ha dicho alto y claro: "Ana María Aldón me ha defraudado". Seguidamente, Avilés y Aldón han vuelto a chocar y ella le ha calificado de "gordo", argumentando que no se mueve nada. Esto también ha enfadado a Rocío, que le ha contestado sin dudarlo: "Estoy harta de que en este concurso se discrimine a gente por su aspecto físico".

Rocío Flores abandona la palapa por culpa de Yiya

En una de las galas más tensas de 'Supervivientes' Yiya no podía quedarse callada. La concursante más polémica de la edición ha dicho a Rocío Flores durante una discusión que "estaba haciendo ruidos de morsa".

Me acaba de decir el director que la organización va a tomar medidas respecto a lo que acabas de decir Jorge Javier Vázquez

Nada más escucharlo, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha abandonado la palapa llorando. Ninguno de sus compañeros ha podido detenerla y Jorge Javier ha tenido que tomar cartas en el asunto. "Me acaba de decir el director que la organización va a tomar medidas respecto a lo que acabas de decir", ha anunciado el presentador.

Sin embargo, los espectadores del programa no han entendido por qué este insulto de Yiya, que aludía claramente al físico de Rocío flores, ha sido penalizado y no lo ha sido Ana María Aldón por llamar "gordo" a Avilés o no lo fue el propio José Antonio cuando llamó "hija de puta" a Yiya.

Ana María a Avilés: GordoTodos: JAJAJAJAJAYiya a Rocío: MorsaJJ: Tomaremos medidas contra YiyaEN FIN. #SVGala8 — - Sr. GASTAKO ♥ | 71,1 (@Gastako) April 9, 2020

@Supervivientes Que vais a penalizar a Yiya por decirle que hace el sonido de morsa ?para cuando vais a penalizar a José Antonio por llamar a Yiya hija de puta me explicais ?#SVGala8 — LαυмιLσя (@LaumiLor) April 9, 2020

O SEA QUE ANTONIO AVILÉS SE PUEDE BURLAR DEL TRASERO DE ELENA Y YIYA NO PUEDE DECIR QUE ROCÍO HACE SONIDOS DE MORSA? ES UNA VERGÜENZA #SVGala8 — 𝑫𝒊𝒍𝒆𝒎𝒎𝒂 💫 (@DilemmaGH) April 9, 2020

La sanción a Yiya por insultar a Rocío Flores

Cuando se ha recompuesto, Rocío Flores ha conectado con Jorge Javier tras haber sufrido un ataque de ansiedad. "Lo de Ana María me ha venido súper grande durante todo el concurso, lo de Yiya igual". Después, Rocío ha podido conversar con Antonio David.

Para terminar, Jorge Javier ha anunciado la decisión de la organización: "La organización ha decidido que Yiya será nominada". Cuando ha tocado dar la noticia, Yiya se ha mostrado molesta y Jorge Javier ha terminado regañando a la concursante: "No tomes a la gente por gilipollas y no me tomes por gilipollas". Por su parte, Yiya se ha despedido así: "Lo siento por no ser Flores y ser Guillén".

Jorge comunica a Yiya que está nominada de forma disciplinaria: "Que sea la última vez que te tenemos que advertir así" https://t.co/0FBgMITz9P#SVGala8pic.twitter.com/HcX6X2sfmg — Supervivientes (@Supervivientes) April 9, 2020

Nuevo expulsado, líderes y nominados en 'Supervivientes'

José Antonio Avilés, Hugo Martín y Ferre han estado esta semana en la palestra junto a Fani, que fue salvada el pasado martes por decisión del público. Esta noche, uno de los tres concursantes se ha visto obligado a marcharse definitivamente del programa, ya que ya no cuentan con la Playa Desvalida como segunda oportunidad.

El primer concursante salvado ha sido José Antonio Avilés, algo que ha sorprendido a sus compañeros. Finalmente, ha sido Ferre quién ha tenido que abandonar definitivamente 'Supervivientes' mientras Hugo Martín ha celebrado su salvación.

Por otro lado, Avilés se ha coronado como líder de los siervos y Nyno como líder de los mortales. La nominada de los siervos ha sido Elena y Avilés ha elegido a Jorge como segundo nominado del grupo.

En los mortales, Fani ha sido la nominada del grupo, Yiya estaba nominada disciplinariamente y Nyno ha puesto a Hugo en la palestra. Por lo tanto, Elena, Jorge, Fani, Yiya y Hugo se someterán al televoto para ver quién es expulsado de la semana que viene.