'Supervivientes' gala 10: el expulsado, los nominados y el mensaje de Rocío Flores a Rocío Carrasco

La gala 10 de 'Supervivientes' ha sido una de las más trepidantes de la edición. José Antonio Avilés, Yiya y Nyno Vargas se han sometido al juicio del público para ver quién sería el expulsado de esta noche.

Por otro lado, tras el gran enfado de Ana María Aldón, los conflictos ya iniciados el pasado jueves han aumentado en intensidad y, al término del programa, los robinsones han elegido a los nuevos nominados.

Elena y Hugo, enfrentados de nuevo en 'Supervivientes'

Elena ha vuelto a enfrentarse con el exnovio de su hija. La madre de Adara se ha encarado con Hugo porque él se pasó comiendo en una prueba de recompensa y no dejó comida para ella. Eso llevó, sumado a otras actitudes de Hugo, a que la buena relación que ambos parecían mantener se haya deteriorado por completo.

En la palapa y ya en directo, Elena ha expresado que Hugo le ha hecho sentirse mal esta semana. "Le da envidia que pesque", ha aseverado ella mientras él la tachaba de ser "la falsa más grande".

No entres hija, que a mí me da igual que este señor lo utilice para hacerse revistas Elena

Por si no hubiese tenido suficiente, la madre de Adara le ha echado en cara a Hugo haber mencionado a su exmarido, Jesús Molinero, que de momento no ha sido entrevistado en Telecinco. "Le mando un abrazo grande, ¡gran persona, gran hombre!", ha exclamado Hugo.

Elena ha seguido enfadándose y se ha dirigido a su hija: "No entres hija, que a mí me da igual que este señor lo utilice para hacerse revistas". Por su parte, Hugo le ha mandado un beso a su ex y Yiya ha aportado su punto de vista: "Me gustaría que Hugo recapacitase porque no es el Hugo que yo he defendido muchas veces".

José Antonio Avilés y Rocío Flores, enemigos íntimos

Después de que Avilés y Barranco rompiesen definitivamente su amistad, le ha tocado el turno a Rocío Flores. El colaborador de 'Viva la vida' y la hija de Antonio David Flores han vivido una semana plagada de discusiones en la que Ana María Aldón ha aprovechado para arrimarse a Rocío.

Tras la emisión de unos vídeos, en los que José Antonio tachaba a Rocío Flores de mentirosa y la atacaba hablando de Rocío Carrasco, ambos han ajustado cuentas en directo.

"Me parece triste que actúe así por quedar por encima", ha comentado Rocío. Además, la joven ha aclarado que lo que más le dolió fue que Avilés le dijese que le daría vergüenza ser una hija como ella.

Rocío Flores se desahoga con Jorge Javier Vázquez

Para extender el tema, Jorge Javier ha pedido a Rocío Flores que acudiese a la zona de nominaciones. Allí, el presentador y la concursante han conversado sobre lo sucedido.

Quizás estaría bien tener un acercamiento, no tanto por mí, sino por lo que viene detrás de mí Rocío Flores

Rocío Flores ha expresado que jamás ha hablado mal de su madre y que le gustaría retomar su relación: "Quizás estaría bien tener un acercamiento, no tanto por mí, sino por lo que viene detrás de mí".

Además, ha contado que cree que no tiene que pedir perdón por nada a Rocío Carrasco y ha desvelado por qué está participando en el concurso: "Siempre se ha dicho que estoy aquí por las deudas de mi padre, pero decidí venir para ayudar a mis dos hermanos". Para rematar, le ha mandado un mensaje a su madre.

El nuevo expulsado y los nominados de 'Supervivientes'

Para sorpresa de todos, Yiya ha sido la primera salvada de los nominados para disgusto de Rocío Flores y Ana María Aldón. Minutos más tarde, Jorge Javier ha anunciado el nombre del expulsado definitivo. José Antonio Avilés ha conseguido librarse y Nyno Vargas ha abandonado la palapa.

A la hora de nominar, los siervos (Jorge, Hugo y Elena) han elegido a Hugo como nominado del grupo y Yiya, como líder, ha designado a Jorge Pérez como segundo nominado.

Por su parte, los mortales (Albert Barranco, Ana María Aldón, Rocío Flores y Avilés) han escogido a José Antonio Avilés como nominado del grupo e Ivana, nueva líder, ha sacado a Barranco a la palestra.