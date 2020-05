'Supervivientes': el expulsado, los nominados y las graves acusaciones de Hugo hacia el programa

'Supervivientes 2020' está a punto de terminar. Esta noche ha tenido lugar la primera parte de su final en Telecinco en la que Jorge Pérez y Albert Barranco se han enfrentado para ver quién sería el nuevo expulsado.

Por otro lado, los concursantes han recibido la visita de sus familiares, han disputado una nueva prueba de líder y se ha elegido a los últimos nominados de esta edición. Todo ha sucedido en una localización distinta, ya que los robinsones y Lara Álvarez se encuentran aislados en un complejo hotelero para pasar la cuarentena de la COVID-19.

Así se protegen del coronavirus los concursantes de 'Supervivientes'

Nada más empezar, el programa ha querido mostrar las distintas precauciones que se han tomado para proteger a los concursantes de 'Supervivientes'. En primer lugar, se han emitido unos vídeos en los que se reflejaba que los concursantes y Lara Álvarez han viajado en un avión solo para ellos. Además, salieron escoltados al aeropuerto y con mascarillas.

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez ha explicado que se les ha realizado un test al llegar al resort donde están aislados para ver si podían haber contraído el coronavirus en su regreso a España.

Los supervivientes se realizaron un test de detección de Coronavirus y el resultado fue negativo para todoshttps://t.co/0FBgMJbayp#SVFinal1pic.twitter.com/8T3hjFxSbU — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2020

Los supervivientes y el extraño reencuentro con sus familiares

Como los reencuentros con familiares no fueron posibles en el ecuador del concurso por la expansión del coronavirus, 'Supervivientes' ha decidido llevarlos a cabo en la primera mitad de su final.

Para ello, han colocado a los concursantes separados de sus familiares por una mampara de plexiglás y han podido abrazarse a través de una barrera protectora de plástico. Jorge Pérez se ha reencontrado con sus dos hijos, Albert Barranco con su madre y Rocío Flores con su novio Manuel.

Después, Rocío ha contado con la suerte, o el privilegio, de ver a Gloria Camila junto a Ana María Aldón, que ha hablado más tarde con su hijo vía Skype también acompañada por Flores. Otro comentado reencuentro ha sido el de Elena con sus hijos Adara y Aitor.

Jorge Javier ha aprovechado el momento para preguntarle a Elena si le gustaría que su hija volviese con Hugo. Ella ha dicho que no y Adara ha asegurado que "no va a pasar".

El expulsado y el primer finalista de 'Supervivientes'

Antes de las visitas, Jorge Javier Vázquez ha comunicado el veredicto de la audiencia. Jorge Pérez ha conseguido salvarse frente a Albert Barranco, demostrando que, a pesar de su anonimato inicial, ha logrado ganarse el favor de los espectadores.

Más tarde, Jorge, Ana María, Rocío y Hugo se han enfrentado en un complicado juego de equilibrio que daría un pase directo a la final del programa y un voto extra en las nominaciones. A pesar de que Ana María se ha alzado con la victoria, el desafío ha suscitado mucha polémica, ya que a Lara se le ha roto el pinganillo justo en el momento de comunicar el resultado.

Hugo acusa al programa de perjudicarle en las pruebas

Hugo tampoco se ha callado y ha señalado que ha jugado con desventaja en la prueba. Así lo ha explicado el presentador: "Dice que le hemos perjudicado porque todos han visto a sus familiares antes y él no". Seguidamente Jorge Javier ha conversado con él y el ex de Adara le ha manifestado su indignación: "No juego con las mismas condiciones que los demás, nada más".

No juego con las mismas condiciones que los demás, nada más Hugo

Vázquez le ha pedido que se deje de cuentos y que se busque una excusa más elaborada. Tras esto, Jorge ha dado paso a publicidad mientras Hugo refunfuñaba: "Ahora tengo que decir lo que al señor le apetezca, no te jode".

Este asunto ha causado una gran controversia en redes sociales, aunque todo se ha calmado cuando Hugo se ha reencontrado con su hermano y ha visto vídeos de su hijo en una tablet.

¡@HugoGHRV ha podido ver un vídeo de su hijo Martín!🔄 RT si te ha emocionadohttps://t.co/0FBgMJbayp#SVFinal1pic.twitter.com/wLlqMmtn2t — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2020

Los últimos nominados de 'Supervivientes 2020'

A la hora de nominar, Jorge y Rocío han escogido a Hugo, convirtiéndolo en nominado del grupo. Por su parte, como era obvio, Ana María Aldón ha elegido a Jorge como nominado del líder. Así, Jorge y Hugo se han convertido en los últimos nominados del programa, pasando Rocío Flores a la final.