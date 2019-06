El equipo de 'Supervivientes' está harto de las exigencias de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja es la reina y señora de 'Supervivientes'. Desde que la tonadillera aterrizó en la isla, se ha puesto en duda los supuestos privilegios que estaría recibiendo en Honduras. El último capítulo al respecto sucedió hace unas semanas, cuando, como por arte de magia, una lata repleta de comida apareció en los pies de la cantante.

Ese episodio no hizo más que agravar los rumores de que Isabel recibe un trato diferente en la isla. De hecho, el equipo del programa desplazado en Honduras no para de quejarse del comportamiento de la tonadillera, ya que exige cosas que el resto de concursantes no pide.

El equipo de 'Supervivientes', contra Pantoja

La revista 'Lecturas'asegura en su portada que la cantante "pone al límite a los trabajadores del reality" con su comportamiento. Pantoja "está obsesionada por su imagen y hace la vida imposible a los cámaras con sus exigencias".

Isabel Pantoja está obsesionada por su imagen y hace la vida imposible a los cámaras con sus exigencias. No la soportan

El equipo no puede con ella: "No la soportan, y la resistencia de algunos de estos profesionales está al límite". Según la revista, el equipo no puede hablar con los concursantes, pero éstos sí que pueden hablar con los cámaras. Un privilegio que está sacando de sus casillas a muchos.

"A Pantoja no le gusta que los operadores de cámara se le acerquen demasiado y no duda en recriminárselo", ya que así, según ella cree, sale menos favorecida en cámara.

Veremos qué dice de todo esto la cantante cuando salga del concurso...

¿Crees que Isabel Pantoja recibe un trato especial en la isla?