Mayte Zaldívar desvela que Sofía Suescun mantuvo un encuentro sexual con otro ‘superviviente’

Mayte Zaldívar, la última expulsada de ‘Supervivientes 2018’, reveló durante el debate de ‘Conexión Honduras’ el bombazo que Jorge Javier Vázquez había adelantado un día antes en ‘Sábado Deluxe’. “La dirección del debate de 'Supervivientes' confirma que hay declaraciones de Mayte Zaldívar y del Maestro Joao asegurando que, durante la evacuación, Sofía habría tenido relaciones sexuales con un concursante”.

Al día siguiente y antes de poner rumbo a España, la exmujer de Julián Muñoz relataba a Sandra Barneda y al resto de colaboradores y espectadores, qué era lo que había presenciado el día de la evacuación de los concursantes, cuando tuvieron que dormir en habitaciones debido al mal tiempo y las fuertes lluvias.

Mayte comenzó su relato así, ante la atenta mirada del exnovio de Alejandro Albalá que estaba en plató: “La cama hacía bastante ruido de madrugada. El Maestro Joao y yo lo escuchamos y el ruido es muy característico de dos personas en una cama que se mueve. Dentro de la cama yo no estaba…. pero por descarte fuimos eliminando a gente. Era el lado salvaje”.

Aunque al principio Mayte no quería dar nombres, finalmente acabó desvelando quiénes eran los protagonistas del supuesto encuentro sexual: “Pensamos en una pareja primero, porque luego se les escuchó hablar y estaban como muy bien. Y esa pareja fue Hugo y Sofía, pero no sabemos si es eso o si es Sergio, que ha salido muy estratega, y ha hecho algo”.

Mayte señaló que ella y el maestro escucharon un ruido fácilmente identificable de dos personas teniendo relaciones sexuales: “Era muy veloz, luego un ‘toc, toc’ y luego una parada”. Cuando Sandra le preguntó si estaba segura de que ese ruido era el de dos personas teniendo relaciones sexuales, respondía: “Hombre, yo hace muchos días que no escucho ese ruido pero me sonó a eso y al maestro Joao, a lo mismo”.

Después cuando estaba durmiendo, vieron una sombra con melena que pertenecía a Sofía Suescun. “A última hora de la noche, estábamos todos muy cansados, estábamos durmiendo en la habitación del lado civilizado y cuando pensaba todo el mundo que estaban dormidos, vimos una sombra. La sombra se parecía mucho a la de Sofía. Bastante. Por no decirte que era ella”.

Entró en la habitación y se puso a cuchichear con Logan, una persona con la que la navarra dejó claro que no quería saber nada por sentirse utilizada y con la que nos hacía creer que no se hablaba después de que el tonteo entre ambos llevara al que era novio de la joven, Alejandro Albalá, a viajar a Honduras para poner punto y final a su relación de escasos meses.

Al desvelar este detalle, muchos de los que estaban en plató, incluido Alejandro, alegaron que Mayte se estaba inventado lo sucedido y que no se lo creían, a pesar de que Zaldívar señaló anteriormente: “Supuestamente ellos no se hablan. Yo he vivido cosas en la isla y ellos sí que han hablado… Estos niños conocen bien los realities”.

Después del relato, Albalá montó en cólera y dijo muy enfadado: “Me tiene encendidísimo este tema, es una vergüenza… Se ha intentado crear una historia que no se cree ni ella misma. Esto no tiene ningún sentido”.

A continuación señalaba que estaba harto de que siempre tuviera que responden por los actos de Sofía cuando ya no estaban juntos: “Dejadme en paz, se me intenta joder con un tema que yo ya no tengo que ver con ella. Yo viajé a Honduras para dejar a Sofía, está sola y que haga lo que quiera. Además esa historia se la inventado de la nada” y añadía: “Espero que esto no venga de Alberto, por la historia inventada de que me encontré con Chabelita”.

A su incredulidad con la historia contada por Mayte, se sumaba la de otros colaboradores que no creían que se hubiese producido ese encuentro sexual y creían más que podía ser algo inventado por Mayte y el maestro Joao para in contra Sofía.