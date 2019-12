Cómo sumarse a las filas de la moda militar (sin parecer que vas disfrazada)

El estilo militar despierta de su letargo esta temporada para consagrarse como una de las tendencias ineludibles en los armarios femeninos. Sus influencias son muy claras, el gusto por el caki y otros colores tierra, las altas botas de estética militar, los estampados de camuflaje, la decoración a base de condecoraciones y medallas... un sinfín de elementos para combinar.

Pero dentro del batallón del estilo militar no existe una única visión sino que hay muchas formas de traducirlo en nuestro armario. Por ello, desde Vozpópuli te ofrecemos una amplia representación de prendas y complementos que, bien combinados o en solitario, nos harán incluirnos dentro de las filas fashionistas de esta temporada.

Prendas inspiradas en los ejércitos

Esta vez la llegada de la moda militar llega en pleno invierno por lo que no hay mejor prenda para materializarla que un buen abrigo. Además es una pieza con la que podemos demostrarte la multitud de facetas que puedes tener para incluir en tu vestidor la estética marcial. Comenzamos con el Ejército de Tierra, es el más sencillo ya que basta con pensar en un abrigo color caki o alguno que juegue con estampado de camuflaje

Seguimos con el Ejército del Aire ¿Qué te parece una cazadora de aviador? Es una buena alternativa que puede resultar de lo más elegante y femenina y una fácil manera si eres fan de las chaquetas de cuero. Y para terminar nos queda la Marina. En esta ocasión nos decantaríamos por abrigos de estética marinera, con doble botonadura y con algunos detalles náuticos.

Debajo de nuestros abrigos podremos seguir luciendo prendas que encajen con el estilo militar. Comenzaremos con las prendas superiores donde quien manda sería la camisa. Puedes elegir modelos que se inspiren en los uniformes con detalles en las solapas o bolsillos y grandes bolsillos. Otra posibilidad es jugar con los tonos típicos de esta tendencia, como el caki o el mostaza, y tejidos naturales como el lino o el algodón.

En la parte inferior apostamos por pantalones de estilo cargo, con multibolsillos (y cada más mejor) y colores tierra. También podemos marcar la silueta a través del uso de los leggins que imitarán las mallas de los uniformes antiguos del ejercito.

Pero si no queremos renunciar a la feminidad, la tendencia militar no está en guerra con las faldas. Si no atenta a estas propuestas que te ofrecemos, pueden ser faldas en colores beige o caki, de cualquier largura y material.

Complementos con aire militar

Hay otra manera de sumarte a esta tendencia de moda y es a través del uso de accesorios y complementos. Es una fórmula más sencilla de adentrarse en cualquier moda y esta no es una excepción. El complemento que más se liga a la estética militar son las botas, en este caso se tiñen de negro, marrón o verde y adquieren una altura vertiginosa... de pierna, que no de tacón, ya que son hormas planas que resultan de lo más cómodas. El detalle a tener en cuenta son los kilométricos cordones, pero tranquila que las hay con truco a base de cremalleras o elásticos para que calzártelas no te supongan minutos.

Si un par de botas altas te parece una apuesta demasiado arriesgada siempre puedes tirar por un rango menor, en este caso los botines. Mantén las mismas claves de detalles y colores y no cometerás errores. Además puedes tener en presente otro adorno que encaja perfecto con esta tendencia y que son las tachuelas.

Una vuelta de tuerca es dejarnos influenciar por una estética futurista y alejarnos de los uniformes reales para inspirarnos en las películas de ciencia ficción. Así podemos tirar de otros elementos, como suelas de goma, o materiales y colores más alternativos.

Igual que hablábamos de la ropa que podemos llevar debajo de los abrigos, también podemos tratar de los accesorios que podemos llevar debajo de nuestro calzado. Estamos en una época donde el calcetín es un complemento fundamental y protagonista de los outfits por lo que hay que tenerlo en cuenta y darle el lugar que le corresponde.

Ahora le toca el turno a los bolsos. Vamos a comenzar por el formato más grande y que es el que mejor encaja con esta moda. Apuesta por los grandes macutos, bolsas de viaje e incluso shopping bags.

Si lo tuyo son las mochilas, encontrarás una amplia variedad. Los colores y estampados militares encajan a la perfección con los bolsillos exteriores para tener todo siempre a mano. Huye por tanto de los modelos más minimalistas.

Y por último el complemento de la temporada: La riñonera. Tampoco iba a quedarse fuera de la tendencia militar que, como puedes comprobar con nuestras recomendaciones, puede asimilar de una manera obvia o de una forma más discreta.

Para que el soldado no pase frío, contamos con una amplia variedad de bufandas, y no solo hablamos de colores sino también de formatos. Por un lado podemos ir a lo práctico y elegir la clásica bufanda o un tipo cuello que resulta de lo más abrigado. Por otro lado, podemos ir a lo estético, y elegir un pañuelo que es una opción mucho menos caliente pero más chic.

Para terminar no te olvides de las joyas, con ellas también le podrás dar a tu look ese toque militar de una manera bien sencilla. Puedes elegir condecoraciones o medallas, o cadenas y pulseras de eslabones, o tirar de bisutería de estética masculina, o collares con chapas identificativas... como ves, basta con pensarlo un poco para que se te ocurran mil ideas.

Ya has visto lo sencillo que puede ser darle un toque militar a tu armario. Basta con identificar las prendas básicas que encajan con la estética y combinarlas con alguna otra prenda o complemento con una buena dosis marcial.